ما هي جلطة العين؟.. وتأثير موجة الحر على صحة العين

يمكن أن تكون موجات الحر قاسية على جسمك، وعينيك ليست استثناءً، إحدى المشكلات الخطيرة بشكل خاص التي يمكن أن تنشأ عن التعرض المفرط للحرارة هي جلطة العين.

ولكن ما هي بالضبط جلطة العين، وكيف يمكنك حماية عينيك خلال هذه الفترات الحارة؟.. هنا كل ما تحتاج إلى معرفته.

ما هي جلطة العين؟

تحدث جلطة العين، والمعروفة أيضًا باسم انسداد الشريان الشبكي، عندما يكون هناك انسداد في أحد الشرايين التي تحمل الدم إلى شبكية العين، شبكية العين هي جزء من عينك الذي يستقبل الضوء ويرسل المعلومات البصرية إلى دماغك، عندما ينقطع إمداد الدم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان البصر المفاجئ وربما تلف دائم.

هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في الإصابة بسكتة العين، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول وغيرها من الحالات التي تؤثر على الأوعية الدموية.

ومع ذلك، تشكل موجات الحرارة خطرًا فريدًا لأنها يمكن أن تؤدي إلى الجفاف وزيادة لزوجة الدم، مما يزيد من احتمالية الانسداد.

ما هي الأعراض التي يجب الحذر منها؟

يمكن أن تكون الأعراض اللاحقة لسكتة العين مزعجة للغاية وعادةً ما تظهر فجأة، يشملوا:

فقدان الرؤية المفاجئ في عين واحدة

اضطرابات بصرية، مثل الظلال أو البقع الداكنة

فقدان جزئي أو كامل للمجالات البصرية

تغييرات الرؤية غير مؤلمة

كيف تؤثر موجات الحر على صحة العين؟

يمكن أن تسبب موجات الحر مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك الجفاف وضربة الشمس؛ ولكن كيف تؤثر على عينيك على وجه التحديد؟

الجفاف وجفاف العيون

أحد المخاوف الأساسية خلال موجة الحر هو الجفاف. عندما يفقد جسمك كمية أكبر من الماء مما يستهلكه، فقد يؤدي ذلك إلى مجموعة من المشاكل، بما في ذلك جفاف العين، يحدث جفاف العين عندما لا تنتج عيناك ما يكفي من الدموع أو تكون نوعية الدموع رديئة، مما يؤدي إلى عدم الراحة والاحمرار والإحساس بالحصى.

زيادة خطر الإصابة بالتهابات العين

التعرق أثناء موجة الحر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهابات العين، يمكن أن يحمل العرق البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى، والتي يمكن أن تصل إلى عينيك، خاصة إذا كنت تفركها بشكل متكرر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب الملتحمة (العين الوردية) وغيرها من الالتهابات.

التعرض للأشعة فوق البنفسجية

غالبًا ما تتزامن موجات الحر مع مستويات عالية من الأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تكون ضارة لعينيك، التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يؤدي إلى إعتام عدسة العين والضمور البقعي، وكلاهما يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة في الرؤية.

تدعم الأبحاث العلاقة بين الحرارة وزيادة المخاطر الصحية، بما في ذلك صحة العين، وجدت دراسة نشرت في مجلة الأبحاث البيئية أن درجات الحرارة المرتفعة ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأمراض العين.

وسلطت دراسة أخرى في مجلة الطب السريري الضوء على العلاقة بين الجفاف ومتلازمة جفاف العين، مؤكدة على أهمية الحفاظ على مستويات الترطيب المناسبة أثناء موجات الحر.