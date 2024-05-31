كيفية الحفاظ على صحة العين أثناء موجة الحر

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بوابة الفجر

تتضمن حماية عينيك أثناء موجة الحر عدة إستراتيجيات لتقليل المخاطر المرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة.

الماء هو المنقذ الخاص بك

الخطوة الأكثر أهمية في حماية عينيك هي البقاء رطبًا يساعد شرب الكثير من الماء في الحفاظ على رطوبة عينيك ويمنع الجفاف، مما قد يؤدي إلى تفاقم جفاف العين ومشاكل أخرى. 

اهدف إلى تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا، وزد من تناولك إذا كنت تقضي وقتًا في الخارج أو تتعرق أكثر من المعتاد.

ارتداء النظارات الواقية

النظارات الشمسية ليست مجرد بيان أزياء؛ فهي ضرورية لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. 

اختر النظارات الشمسية التي تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B لمنع الضرر الناتج عن التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة يمكن للقبعات واسعة الحواف أيضًا أن توفر ظلًا إضافيًا وحماية لعينيك.

تجنب أشعة الشمس المباشرة

كلما أمكن، تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة، عادة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً إذا كان لا بد من التواجد بالخارج، فابحث عن الظل وخذ فترات راحة متكررة لتبرد.

استخدم الدموع الاصطناعية

إذا كنت تعاني من جفاف العين، فإن استخدام الدموع الاصطناعية يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب عينيك يمكن العثور على هذه القطرات دون وصفة طبية ويمكن أن توفر الراحة من الجفاف والتهيج. ومع ذلك، إذا استمرت الأعراض، فمن الأفضل استشارة أخصائي العناية بالعيون.

الحفاظ على النظافة الجيدة

النظافة الجيدة ضرورية لمنع التهابات العين اغسل يديك بشكل متكرر، خاصة قبل لمس وجهك أو عينيك تجنب مشاركة الأغراض الشخصية مثل المناشف أو مكياج العيون، والتي يمكن أن تنقل البكتيريا.

إدارة صحة العين أثناء موجة الحر

إن إدارة صحة عينيك أثناء موجة الحر تدور حول اتخاذ إجراءات استباقية تعد فحوصات العين المنتظمة أمرًا بالغ الأهمية، خاصة إذا كنت تعاني من حالات صحية كامنة مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

فحوصات منتظمة للعين

حدد موعدًا لإجراء فحوصات منتظمة للعين مع طبيب العيون أو طبيب العيون يمكن أن تساعد هذه الزيارات في اكتشاف العلامات المبكرة لمشاكل العين والتأكد من معالجة أي مشكلات على الفور والاكتشاف المبكر هو المفتاح لمنع الأضرار الجسيمة.

مراقبة صحتك

راقب صحتك العامة يمكن لحالات مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول أن تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية، لذا فإن إدارة هذه الحالات أمر ضروري. 

اتبع نصيحة طبيبك فيما يتعلق بالأدوية والنظام الغذائي وتغيير نمط الحياة للحفاظ على عوامل الخطر هذه تحت السيطرة.

ابق هادئ

أثناء موجة الحر، من المهم أن تظل هادئًا. استخدم المراوح أو مكيفات الهواء للحفاظ على درجات الحرارة الداخلية مريحة ارتدِ ملابس خفيفة تسمح بمرور الهواء، واستحم بماء بارد لخفض درجة حرارة جسمك.

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