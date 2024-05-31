سبب تزايد حالات سرطان الرئة لدى الشباب

قد يشكل سرطان الرئة، الذي ارتبط منذ فترة طويلة بالسجائر، تهديدًا جديدًا لجيل غير معتاد على التبغ التقليدي.. الجيل Z.

السبب وراء ذلك هو الشعبية الواسعة النطاق لتدخين السجائر الإلكترونية، خاصة بين هذا الجيل، في حين أن الأبحاث حول التأثيرات طويلة المدى لتدخين السجائر الإلكترونية مستمرة، تشير الأدلة الناشئة إلى وجود صلة مثيرة للقلق بين هذه الممارسة والتطور المحتمل لسرطان الرئة.

وهذا الاتجاه، مقترنا بعبء تلوث الهواء الكبير بالفعل، ويستلزم إلقاء نظرة فاحصة على العوامل المؤثرة والحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير وقائية.

كما هو معروف، يظل تدخين السجائر هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة على مستوى العالم، ويعد التدخين المباشر والتدخين السلبي ضارًا، مما يسلط الضوء على مخاطر التعرض السلبي.

ومن المثير للاهتمام أن الأبحاث تشير إلى أن التدخين السلبي قد يكون أكثر ضررًا بسبب عدم وجود فلتر موجود في السجائر وهذا يؤكد أن الخطر يؤثر على أكثر من مجرد المدخن.

خطر تلوث الهواء هو وجوده في كل مكان إن المواد المسرطنة السبعين الموجودة في دخان السجائر موجودة أيضًا في الهواء الملوث، مما يجعل تأثيرها لا مفر منه.

وجدت دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة "الصدر" وجود علاقة مباشرة بين التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وإن هذا الضعف الحالي تجاه أمراض الرئة يجعل المخاطر المحتملة للتدخين الإلكتروني أكثر إثارة للقلق.

يطرح التدخين الإلكتروني، الذي يتم تسويقه غالبًا على أنه بديل "صحي" للتدخين، مجموعة مختلفة من التحديات.

وعلى عكس السجائر، تفتقر السجائر الإلكترونية وأجهزة التبخير الإلكتروني إلى بيانات السلامة على المدى الطويل.

والمواد الكيميائية المستخدمة في سوائل التبخير، على الرغم من أنها أقل ضررًا من تلك الموجودة في السجائر، إلا أنها ليست خالية تمامًا من المخاطر.

أظهرت الدراسات أدلة على حدوث تلف شديد في الجهاز التنفسي خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا تتراوح من 5 إلى 10 سنوات من تدخين السجائر الإلكترونية.

هذه التغييرات الأولية في أنسجة الرئة، رغم أنها ليست دليلا قاطعا على تطور السرطان، إلا أنها تثير علامة حمراء وتتطلب مزيدا من التحقيق.

ويضيف ظهور الأبحاث الأخيرة التي تشير إلى وجود صلة بين السجائر الإلكترونية وسرطان الرئة طبقة أخرى من التعقيد.

وجدت دراسة أجريت عام 2024 من جامعة سيول الوطنية ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين السابقين الذين تحولوا إلى التدخين الإلكتروني مقارنة بأولئك الذين أقلعوا عنه تمامًا.

وبالمثل، كشفت دراسة أجريت في مارس 2024 عن تغيرات في الحمض النووي في خلايا الفم لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية، مما يعكس التغيرات التي لوحظت لدى المدخنين الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

في حين أن هذه النتائج لا تثبت بشكل قاطع العلاقة السببية، إلا أنها ترسم صورة مقلقة وتسلط الضوء على الحاجة إلى دراسات طويلة المدى لفهم عواقب التدخين الإلكتروني بشكل كامل.

إن التأثير المحتمل على الجيل Z، وهو جيل استثمر بكثافة في التدخين الإلكتروني، مثير للقلق بشكل خاص.

وسهولة الوصول إليها، والسوائل الإلكترونية المنكهة، والفهم الخاطئ للتدخين الإلكتروني على أنه غير ضار، كلها عوامل تساهم في زيادة مثيرة للقلق في استخدامه.

ومعالجة هذه المشكلة تتطلب اتباع نهج متعدد الجوانب يعد تعزيز اللوائح المتعلقة بالسوائل والأجهزة التي تستخدم السجائر الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية.

يمكن للقيود العمرية، المشابهة لتلك المطبقة على السجائر، أن تساعد في منع تدخين الأطفال دون السن القانونية.

من الضروري حملات التوعية العامة التي تؤكد على المخاطر الصحية المحتملة، ودحض الخرافات المحيطة بالتدخين الإلكتروني، وتسليط الضوء على مخاطر التعرض السلبي لها.

بالإضافة إلى ذلك، يعد الاستثمار في مبادرات الهواء النظيف وإجراءات مكافحة التلوث الأكثر صرامة خطوات حيوية نحو حماية صحة الرئة في البلاد.

في الختام، فإن العلاقة المحتملة بين تدخين السجائر الإلكترونية وسرطان الرئة، تتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

ومن خلال اعتماد لوائح أكثر صرامة بشأن منتجات التدخين الإلكتروني، وإعطاء الأولوية لحملات الصحة العامة، والتركيز على مبادرات الهواء النظيف، يمكننا حماية صحة الجيل Z والأجيال القادمة من شبح سرطان الرئة. وهذا النهج الاستباقي سيجعل الهواء الذي نتنفسه واهبًا للحياة، وليس مسببًا للأمراض.