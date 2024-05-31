التصلب المتعدد.. أبرز العلامات والأعراض الأولية لهذا المرض

يتأثر الجهاز العصبي المركزي بالمرض المزمن المعروف باسم التصلب المتعدد (MS) ويحدث ذلك عندما يتعرض غمد المايلين، وهو الغطاء الذي يحمي الألياف العصبية، لهجوم غير مقصود من قبل الجهاز المناعي.

قد يؤدي هذا الاضطراب إلى مشاكل في التواصل بين الدماغ والجسم، مما قد يسبب إصابة لا رجعة فيها للأعصاب أو انحطاطها.

الأعراض المبكرة التي يجب مراقبتها:

1. التعب - أحد الأعراض الأكثر شيوعًا والمبكرة هو التعب، والذي غالبًا ما يكون شديدًا بدرجة كافية للتدخل في النشاط اليومي.

2. صعوبة في المشي: قد يبدو ذلك على شكل ضعف في الساقين، أو مشي غير مستقر، أو ثقل في القدم أو جرها. الخدر أو الوخز: قد تكون هذه المشاعر مؤشرًا إنذارًا مبكرًا وغالبًا ما يتم الشعور بها في الأصابع أو الذراعين أو الساقين أو الوجه.

4. ضعف العضلات: يمكن أن تؤثر هذه الحالة على أي منطقة في الجسم وتجعل من الصعب القيام بالواجبات اليومية.

5. مشاكل في الرؤية: تؤثر عادةً على عين واحدة في كل مرة، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، وفقدان جزئي أو كلي للرؤية، وألم أثناء تحريك العينين.

6. الدوار والدوخة: شعور بالدوران أو عدم الثبات.

7. مشاكل التوازن والتنسيق: دوار غير عادي، صعوبة في المشي، أو صعوبة في الحفاظ على التوازن.

8. التغيرات المعرفية: من بين الأعراض المبكرة قد تكون مشاكل في التركيز والذاكرة والانتباه.

يمكن أن تكون هذه الأعراض متقطعة أو تتقدم مع مرور الوقت، مما يؤثر على نوعية الحياة.

ووفقًا للدكتور هيمانشو شامبانيري، استشاري أول في قسم علوم الأعصاب وجراحة الأعصاب، مستشفيات مارينجو آسيا، جوروجرام، "على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي عمر، إلا أن مرض التصلب المتعدد (MS) يتم تشخيصه بشكل متكرر لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا.

ولأن خطر الإصابة بالمرض أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من الرجال، فإن النساء يصابن به بشكل غير متناسب.

على الرغم من أن المسببات الدقيقة لمرض التصلب المتعدد لا تزال غير معروفة، إلا أنه يُعتقد أنه نتيجة التقاء المتغيرات البيئية والوراثية.

إن العلاقة المعقدة بين هذه العوامل تؤدي إلى هجوم الجهاز المناعي غير المقصود على الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة مرتبطة بالتصلب المتعدد.

زيادة الوعي بالعلامات والأعراض المبكرة لمرض التصلب العصبي المتعدد يمكن أن يؤدي إلى التشخيص والعلاج المبكر، وتحسين النتائج وتقديم الدعم للمتضررين.

يعد مرض التصلب العصبي المتعدد حالة معقدة ومليئة بالتحديات، ولكن من خلال الوعي والإدارة المناسبة، يمكن تقليل التأثير على حياة الأفراد بشكل كبير.