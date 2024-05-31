إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لمحافظة القاهرة: الترم الثاني

تصدر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة اهتمام عدد كبير من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور.

وقد أعلنت المحافظة رسميًا عن ظهور النتائج إلكترونيًا، مما يتيح للطلاب الحصول عليها عبر رابط مباشر.

تفاصيل النتيجة ونسب النجاح

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني بنسبة نجاح بلغت 84.7%، من بين 190،260 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر 185،545 ونجح 157،336 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتائج الفئات الخاصة كالتالي:

- امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.8%.

- امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 91%.

- امتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6%.

- امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.

- امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 62.3%.

كيفية الحصول على النتيجة

صرح أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، بأن النتيجة متاحة اليوم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة [www.cairo.gov.eg](http://www.cairo.gov.eg) باستخدام رقم الجلوس. يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية للحصول على نتائجهم:

1. زيارة موقع نتائج التعليم الأساسي.

2. اختيار المرحلة التعليمية.

3. الضغط على الصف الثالث الإعدادي.

4. تحديد الفصل الدراسي الثاني.

5. إدخال البيانات المطلوبة ورقم الجلوس.

6. النقر على أيقونة الاستعلام.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني كما يلي:

- اللغة العربية والخط والإملاء: 40 درجة.

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

- العلوم: 20 درجة.

- الرياضيات: 30 درجة.

- المجموع الكلي للترم الثاني: 140 درجة.

يتم دمج مجموع الطالب في الفصلين الدراسيين لحساب المجموع النهائي من 280 درجة.

الحصول على النتيجة عبر الهاتف

أوضحت المحافظة أنه يمكن أيضًا الحصول على النتيجة عبر الاتصال بالأرقام التالية:

- التليفون الأرضي: 09000100

- التليفون المحمول: 5757