جهاز العبور الجديدة يعقد القرعة الرابعة لحائزي الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بجمعية الأمل

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، القرعة العلنية اليدوية الرابعة لحائزي ‏قطع الأراضي الذين تمت الموافقة على طلبات توفيق أوضاع أراضيهم بنطاق جمعية الأمل سابقًا، وقاموا بالالتزام بالسداد حتى 2024/4/24 بعدد ٤١٤ ‏مواطنا.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس الجهاز، أنه تم إجراء القرعة العلنية لتسكين قطع أراض بشرائح مساحات ( 276م2 - 350م2 - 400م2 - 450م2 - 500م2 )، بحضور لفيف من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومستشاري مجلس الدولة، تحقيقا لمبدأ الشفافية.

وعقب إجراء القرعة، أشاد المواطنون بحسن التنظيم وسهولة الإجراءات، حيث تم إعلان النتيجة كما تم تسليم إخطار التخصيص للمواطنين في نفس الوقت.

وهنأ الدكتور أحمد إسماعيل، والعاملون بالجهاز، المواطنين الفائزين في القرعة العلنية الرابعة، وشكرهم على حسن تعاونهم.

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