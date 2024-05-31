ضبط عامل روج الامتحانات عبر "واتس آب"

بوابة الفجر

نجحت الأجھزة الأمنیة في ضبط أحد الأشخاص لمحاولتھ تداول امتحانات إحدى المراحل التعلیمیة عبر تطبیق " واتس آب".

وكانت رصدت الأجھزة الأمنیة وجود مجموعة على تطبیق "واتس آب" تقوم بمحاولة نشر أسئلة إمتحانات خاصة بإحدى المراحل التعلیمیة.

بالفحص أمكن تحدید القائم على إدارة المجموعة المشار إلیھا وتبین أنھ ( عامل بأحد  المراكز التعلیمیة - مقیم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجیزة ).

عقب تقنین الإجراءات تم ضبطھ، وبحوزتھ ھاتف محمول وبفحصھ فنیًا تبین إحتوائه على آثار ودلائل لإدارتھ المجموعة المُشار إلیھا، وبمواجھتھ أقر بإرتكابھ الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونیة.. وتولت النیابة العامة التحقیق.

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