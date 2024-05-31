تقام اليوم مواجهة نارية بين الهلال والنصر وذلك في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين وتقام مباراة الهلال والنصر في مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة، انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم الهلال بهدف عن طريق ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

مباشر الآن "دون فلوس".. مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا كوورة لايف دون تقطيع | كأس الحرمين الشريفين

مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يدخل الهلال المباراة بروح معنوية مرتفعة وذلك بعد فوزه منذ عدة أيام بنسخة الموسم الحالي من الدوري السعودي على حساب النصر كذلك يسعى النصر للفوز بالمباراة والحصول على كأس خادم الحرمين.

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين

تقام مباراة الهلال والنصر اليوم الجمعة 31 مايو 2024 في تمام الساعة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي قنوات SSC، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC1 SD بالإضافة إلى قناة SSC1 HD. على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

من المقرر أن تذاع عبر قنوات SSC وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC1 SD بالإضافة إلى قناة SSC1 HD.

معلق مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

يمكنكم متابعة مباراة الهلال والنصرعبر قناة SSC بتعليق فهد العتيبي ومدحت شلبي.

https://amg.live-koora.live/albaplayer/ksa1/