هل تشعر بألم مفاجئ في المعدة أثناء رفع الأشياء الثقيلة؟.. هذا ما تعاني منه

يعد رفع الأشياء الثقيلة نشاطًا شائعًا للعديد من الأشخاص، ولكنه قد يؤدي إلى أكثر من مجرد إجهاد العضلات.

وإذا شعرت بألم مفاجئ في المعدة أثناء رفع الأشياء الثقيلة، فقد يكون ذلك مؤشرًا مبكرًا على وجود فتق، وهي حالة يبرز فيها جزء داخلي من الجسم من خلال نقطة ضعيفة في الأنسجة المحيطة أو جدار العضلات.

يعد التعرف على الأعراض والمخاطر المرتبطة بالفتق أمرًا بالغ الأهمية للتدخل الطبي الفوري والوقاية من المضاعفات المحتملة.

ما هو الفتق؟

وفقًا للدكتور راكيش كومار، استشاري الجراحة العامة والمناظير، مستشفى مانيبال جوروجرام، «يحدث الفتق عندما يضغط عضو أو نسيج دهني من خلال نقطة ضعيفة في العضلات المحيطة أو النسيج الضام يسمى اللفافة».

بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من حالات الفتق هي فتق في البطن يحدث عندما تخترق الأمعاء منطقة ضعيفة من جدار البطن، ويحدث هذا بشكل مثالي بين أولئك الذين يقومون برفع الأحمال الثقيلة في حياتهم اليومية.

أكثر أعراض الفتق وضوحًا هو ظهور كتلة أو انتفاخ في المنطقة المصابة يمكن أن يكون أكثر وضوحًا عند الوقوف أو الانحناء أو رفع الأشياء الثقيلة وغالبًا ما يختفي عند الاستلقاء بعض الأعراض الأخرى هي:

ألم في المنطقة المصابة عند السعال أو رفع أشياء ثقيلة

الشعور بالثقل أو الضغط في البطن

انتفاخ في منطقة البطن، غثيان، قيء، وحمى

الأسباب وعوامل الخطر

العوامل التي تضعف العضلات وتزيد من خطر الفتق هي:

الشيخوخة

الأضرار الناجمة عن الإصابة أو الجراحة

يسعل

الحمل

كما تسبب بعض الأنشطة والحالات الطبية ضعف العضلات وخطر الفتق:

السعال أو العطس

الإمساك، مما يؤدي إلى الألم أثناء حركات الأمعاء

رفع الوزن الثقيل دون الدعم المناسب



يعد منع الفتق أمرًا بسيطًا من خلال بعض تقنيات تغيير نمط الحياة. تتضمن نصائح الوقاية ما يلي:

الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على عضلات البطن

استخدم تقنيات الرفع المناسبة

تقوية عضلات البطن من خلال التمارين الصحيحة،

العلاج

إذا رأيت أي علامات للفتق، قم بزيارة طبيبك على الفور للحصول على علاج فعال وفي الوقت المناسب يختلف العلاج من انتظار الفتق البسيط إلى إجراء عملية جراحية للفتق الأكبر أو المؤلم ويوصى بالجراحة بشكل مثالي لمنع حدوث مضاعفات مثل خنق العضو المصاب.

بعض الإجراءات الجراحية التي يمكن أن يلجأ إليها الأفراد

يتم إجراؤها بشكل مثالي تحت التخدير الموضعي. فهو يسمح لك بالبقاء مستيقظًا أثناء تخدير المنطقة التي تعاني من الألم.

في بعض الأحيان، يتم أيضًا إعطاء مخدر عام للتأكد من أنك نائم وخالي من الألم طوال العملية بعد بدء مفعول المخدر، يقوم الجراح بعمل شق على المنطقة المصابة، يتراوح طوله عادة من 6 إلى 8 سم. ثم يقوم الجراح بإعادة وضع الأنسجة أو الأمعاء مرة أخرى إلى البطن.

لتعزيز جدار البطن في المنطقة المصابة، يتم زرع شبكة، وبعد الانتهاء من الإصلاح، يتم إغلاق الشق بغرز.

جراحة المناظير

إنها تقنية جراحية حديثة تستخدم في إجراءات مثل إصلاح الفتق الإربي أثناء العملية يكون المريض تحت تأثير التخدير العام يقوم الجراح بعمل عدة شقوق صغيرة في البطن، من الأفضل أن يكون طول كل منها أقل من سنتيمتر واحد.

من خلال الشقوق، يتم إدخال منظار البطن (أنبوب رفيع مزود بكاميرا) وأدوات جراحية أخرى توفر الكاميرا رؤية مكبرة للأعضاء الداخلية، وتسمح للجراحين بإجراء العمليات بدقة.

يعد رفع الأشياء الثقيلة سببًا شائعًا للفتق، لكن معرفة الأعراض يمكن أن تقلل من خطر الفتق لا تتجاهل حتى أدنى ألم في معدتك أثناء الرفع، واستشر طبيبًا متخصصًا على الفور وقم بإجراء التشخيص لمنع حدوث مضاعفات مستقبلية.