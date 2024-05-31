أعراض وأسباب جفاف العين أثناء الموجة الحارة

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة حرارة الشمس خلال موجة الحر هذه، فإن أجسادنا ليست هي الشيء الوحيد الذي يعاني، بل عيوننا أيضًا هي التي تعاني.

جفاف العين، وهي حالة لا تنتج فيها العين ما يكفي من الدموع أو نوعية الدموع المناسبة، يمكن أن يصبح مشكلة خاصة في مثل هذا الطقس.

وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول جفاف العين وأعراضه وأسبابه

ما هي جفاف العيون؟

جفاف العين هو حالة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ويحدث ذلك عندما لا تتمكن العين من إنتاج ما يكفي من الدموع أو عندما تتبخر الدموع بسرعة كبيرة.

يمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى التهاب وتلف سطح العين وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، يمكن أن يكون جفاف العين مزمنا، ولكن مع التدابير الصحيحة، يمكن إدارته بشكل فعال.

ما هي أعراض جفاف العيون؟

يمكن أن يكون جفاف العين مزعجًا وغالبًا ما يظهر مع عدة علامات تشمل الأعراض الشائعة ما يلي

إحساس لاذع أو حارق: إحساس مستمر بوجود شيء ما في عينك.

الاحمرار: قد يبدو بياض العين أحمر وملتهبًا.

الحساسية للضوء: الضوء الساطع يمكن أن يسبب عدم الراحة أو الألم.

رؤية ضبابية: قد تصبح الرؤية ضبابية بشكل متقطع.

عيون دامعة: قد يبدو هذا غريبًا، لكن جفاف العين يمكن أن يسبب الدموع المفرطة حيث تحاول العين التعويض عن الجفاف.

ما الذي يسبب جفاف العيون؟

هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في جفاف العين، خاصة أثناء موجة الحر؛ وتشمل هذه: