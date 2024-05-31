جفاف العين.. العلاجات المنزلية لحماية العين أثناء موجة الحر

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة للمساعدة في حماية عينيك أثناء موجة الحر.

كيفية الوقاية من جفاف العين وإدارته أثناء موجة الحر

تتطلب إدارة جفاف العين، خاصة أثناء الحرارة الشديدة، مزيجًا من العادات الجيدة والعلاجات المنزلية فيما يلي بعض الاستراتيجيات الفعالة:

الحفاظ على رطوبة جسمك

واحدة من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمكافحة جفاف العين هي البقاء رطبًا يساعد شرب الكثير من الماء طوال اليوم في الحفاظ على إنتاج الدموع بشكل كافٍ

اهدف إلى شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا، وزد من تناولك إذا كنت تقضي وقتًا في الخارج أو تمارس أنشطة بدنية.

يمكن أن تكون أجهزة الترطيب مفيدة بشكل جيد

يمكن لتكييف الهواء والمراوح الداخلية أن تسحب الرطوبة من الهواء، مما يساهم في جفاف العين ويؤدي استخدام جهاز ترطيب الهواء إلى إعادة الرطوبة إلى الهواء، مما يخلق بيئة أكثر ملائمة للعين.

وضع جهاز ترطيب الهواء في الغرف التي تقضي فيها معظم الوقت، خاصة غرفة النوم وغرفة المعيشة.

اتبع قاعدة 20-20-20

قد يؤدي التعرض الطويل للشاشات إلى تفاقم أعراض جفاف العين لمنح عينيك فترة من الراحة، اتبع قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية لتنظر إلى شيء ما على بعد 20 قدمًا تساعد هذه الممارسة البسيطة على تقليل إجهاد العين وتشجيع الرمش، مما قد يؤدي إلى تحسين إنتاج الدموع.

البس نظارة شمسية

احمي عينيك من أشعة الشمس القاسية والرياح الجافة من خلال ارتداء النظارات الشمسية اختاري النظارات الشمسية ذات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة تعتبر الأنماط الملفوفة فعالة بشكل خاص لأنها تمنع الرياح والحطام من تهيج عينيك.

تطبيق الكمادات الدافئة

الكمادات الدافئة يمكن أن تساعد في تحفيز إنتاج الدموع وتخفيف أعراض جفاف العين لعمل كمادة دافئة، قم بنقع قطعة قماش نظيفة في ماء دافئ، واعصر الزائد منها، وضعها على جفونك المغلقة لمدة 5-10 دقائق يمكن أن يساعد ذلك في إزالة انسداد الغدد الدهنية في الجفون، مما يحسن جودة الدموع.

الأحماض الدهنية أوميغا -3

إن إضافة أحماض أوميجا 3 الدهنية إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة جفاف العين هذه الدهون الصحية، الموجودة في الأطعمة مثل الأسماك وبذور الكتان والجوز، لها خصائص مضادة للالتهابات يمكنها تحسين جودة الدموع وتقليل الأعراض.

ووجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية لطب العيون أن مكملات أوميغا 3 تحسن بشكل كبير أعراض جفاف العين لدى المشاركين.

تجنب تدفق الهواء المباشر

قد يؤدي التعرض المباشر للمراوح أو مكيفات الهواء أو فتحات السيارة إلى جفاف عينيك حاول تجنب الجلوس مباشرة في مسار مصادر تدفق الهواء هذه إذا كان ذلك لا مفر منه، فاضبط فتحات التهوية لتوجيه الهواء بعيدًا عن وجهك.