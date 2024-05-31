5 خطوات مجربة للإقلاع عن التدخين

يعد الإقلاع عن التدخين جهدًا هائلًا، ولكنه خطوة ضرورية نحو نمط حياة أفضل، وإن الطريق إلى الإقلاع عن التدخين فريد من نوعه لكل فرد.

ولكن هناك استراتيجيات مجربة وحقيقية يمكن أن تعزز فرص نجاحك بشكل كبير، وفيما يلي 5 تدابير تساعدك على التوقف عن هذه العادة إلى الأبد.

ما هي المحفزات الخاصة بك؟

إن تحديد ما الذي يجعلك ترغب في التدخين هو الخطوة الأولى نحو الإقلاع عن التدخين يمكن أن تكون المحفزات عاطفية، مثل التوتر أو القلق، مثل تناول فنجان من القهوة أو التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء الذين يدخنون.

ويمكن أن يساعدك التعرف على هذه المحفزات في تطوير استراتيجيات لتجنبها أو التعامل معها بطرق صحية.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة الإدمان، فإن فهم المحفزات الشخصية واستراتيجيات التخطيط لتجنبها يمكن أن يضاعف فرص الإقلاع عن التدخين بنجاح.

اذهب إلى عالم رقمي

هناك العديد من تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات عبر الإنترنت المصممة لدعم الإقلاع عن التدخين.

توفر هذه الأدوات ميزات مثل تتبع تقدمك وتحديد تواريخ الإقلاع عن التدخين وتوفير رسائل تحفيزية وربطك بمجتمعات الدعم.

وجدت مراجعة نشرت في مجلة أبحاث الإنترنت الطبية أن التدخلات الرقمية، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والدعم عبر الإنترنت، يمكن أن تعزز بشكل كبير احتمالية الإقلاع عن التدخين من خلال توفير الدعم والموارد في الوقت الحقيقي.

آلية المكافأة

من منا لا يحب أن يُكافأ على الأعمال الشاقة التي يقوم بها؟ يمكن أن تكون المكافآت حافزًا قويًا ويضيف بعض الأشخاص حوافز مالية لتشجيعهم على عدم التدخين.

يمكن أن يشمل ذلك المكافآت النقدية، أو الأشياء المفضلة لديك، أو المزايا المالية الأخرى للبقاء خاليًا من التدخين.

أظهرت دراسة في مجلة نيو إنغلاند الطبية أن الحوافز المالية تزيد بشكل كبير من معدلات عدم التدخين بين الموظفين.

كان المشاركون الذين حصلوا على مكافآت مالية أكثر عرضة للانسحاب والبقاء ممتنعين مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوا حوافز مالية.

ممارسة الرياضة نحو الأفضل

ممارسة النشاط البدني بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة وأعراض الانسحاب وتعزز التمارين الرياضية إطلاق هرمون الإندورفين، الذي يمكن أن يحسن المزاج ويقلل التوتر، وهي المحفزات الشائعة للتدخين.

وأظهرت الأبحاث المنشورة في المجلة البريطانية لعلم الصيدلة أن التمارين الرياضية يمكن أن تقلل من الرغبة في التدخين وأعراض الانسحاب من خلال توفير إلهاء صحي وتحسين الحالة المزاجية وحتى فترات قصيرة من النشاط البدني، مثل المشي، يمكن أن تكون مفيدة.

التغييرات في النظام الغذائي الخاص بك

بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تجعل طعم السجائر أقل جاذبية على سبيل المثال، يمكن لمنتجات الألبان وبعض الفواكه والخضروات أن تغير طعم التبغ، مما يجعل التدخين أقل متعة إن إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي قد يساعد في الحد من عادات التدخين لديك.

ووجدت دراسة في أبحاث النيكوتين والتبغ أن المدخنين الذين تناولوا المزيد من الفواكه والخضروات كانوا أكثر عرضة ثلاث مرات للامتناع عن التدخين لمدة 30 يومًا على الأقل مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل من الفواكه والخضروات.

ما هي بعض الطرق البديلة؟

بالنسبة للبعض، قد لا تنجح الأساليب التقليدية، ويمكن أن توفر الأساليب البديلة الميزة المطلوبة لقد أظهر الوخز بالإبر أو التأمل نتائج واعدة في مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين.

الوخز بالإبر، هو أسلوب طبي صيني قديم يتضمن إدخال إبر رفيعة في نقاط محددة في الجسم ووجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للطب أن الوخز بالإبر قد يكون مفيدا في تقليل معدلات التدخين. يمكن أن يساعد التأمل في زيادة الوعي باللحظة الحالية وتقليل التوتر، والذي يمكن أن يكون سببًا كبيرًا للتدخين.