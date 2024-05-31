مشاكل تناول التدخين خلال فترة الحمل.. هذا ما يحدث!

تؤثر المواد السامة التي يتم إطلاقها عند التدخين على تكوين البويضات والحيوانات المنوية على التوالي، ونتيجة لذلك، تنخفض جودة البويضات والحيوانات المنوية ويصبح الإخصاب مشكلة كبيرة والنساء اللاتي يدخن بشكل مفرط ينتهي بهن الأمر إلى استخدام الكثير من البيض، مما يؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر أو المبكر.

وقد يعاني الرجال أيضًا من ضعف الانتصاب عندما يدخنون مما قد يؤثر بشكل مباشر على خصوبتهم وعدد الحيوانات المنوية.

وهناك علاقة مباشرة بين عدد السجائر المدخنة وكيف أنها تقلل من معدل العقم والخبر السار هو أنه إذا اختار الزوجان الإقلاع عن التدخين مبكرًا، فإن الخصوبة تعود تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي، مما يزيد من فرص الحمل.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن النساء المدخنات لديهن فرص أكبر للإصابة بانقطاع الطمث المبكر (انقطاع الطمث قبل سن 45 عامًا أو قبل ذلك).

إذا كانت المرأة لا تزال تختار التدخين أثناء الحمل، فقد تتأثر نتيجة الحمل أيضًا وتؤدي إلى مشاكل مختلفة مثل:

• الإجهاض المستمر

• احتمالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي

• الحمل خارج الرحم (عندما تنغرس البويضة المخصبة خارج الرحم)

• الولادة المبكرة

• انخفاض وزن الطفل عند الولادة أثناء الولادة

• قد تلد أطفالًا مصابين بعيوب خلقية مثل الشفة المشقوقة والحنك المشقوق

• قد يعاني الأطفال من مشاكل في الجهاز التنفسي لأن رئتيهم لم تتطور بشكل كامل بعد أثناء الحمل

• قد يصاب الأطفال أيضًا بمشاكل معرفية أثناء نموهم.

وأصبح من الضروري لكل من النساء والرجال الإقلاع عن التدخين أو عدم البدء بالتدخين مطلقًا للحفاظ على صحتهم الإنجابية وخصوبتهم.

ومن خلال تجنب التدخين، يمكن للأزواج زيادة فرص الحمل بشكل طبيعي بشكل كبير، مع ضمان نتائج حمل إيجابية دون أي مضاعفات أخرى.

وإن عيش حياة خالية من التدخين يمكن أن يكون أمرًا مجزيًا للغاية ويساعد في الحفاظ على صحتك العامة ورفاهيتك.