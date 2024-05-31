أعراض شائعة لسرطان العظام.. بينهم الكسور السريعة والحمى

فيما يلي عبر موقع الفجر الإلكتروني نكشف لكم عن أبرز أعراض شائعة لسرطان العظام يجب أن يعرفها الجميع.

آلام العظام المستمرة

أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان العظام هو ألم العظام المستمر على عكس الأوجاع والآلام العرضية التي نواجهها جميعًا، غالبًا ما يكون هذا الألم أكثر حدة ولا يختفي بالراحة.

يميل إلى أن يصبح أسوأ في الليل وقد لا يستجيب لطرق تخفيف الألم التقليدية، يعاني ما يصل إلى 70% من مرضى سرطان العظام من ألم شديد كأعراض أولية.

يرجع هذا الألم إلى قيام الخلايا السرطانية بتعطيل الوظيفة الطبيعية للعظم وبنيته، مما يسبب الالتهاب وعدم الراحة.

تورم وكتل

علامة أخرى تشير إلى سرطان العظام هي التورم ووجود الكتل يحدث التورم غالبًا بالقرب من المنطقة المصابة ويمكن أن يكون مصحوبًا بكتلة واضحة

يمكن الخلط بين هذا التورم وحالات أخرى، مثل التهاب المفاصل أو الإصابة، ولهذا السبب من المهم فحصه إذا استمر.

عادة ما يكون التورم أكثر وضوحًا عندما يؤثر السرطان على العظام القريبة من الجلد، مثل تلك الموجودة في الذراعين أو الساقين أو الحوض يمكن أن يتسبب هذا التورم في شعور الجلد بالدفء وظهوره باللون الأحمر.

كسور سريعة

يمكن أن يؤدي سرطان العظام إلى إضعاف العظام، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور قد تحدث هذه الكسور مع الحد الأدنى من الصدمات أو حتى الأنشطة اليومية العادية وذلك لأن الخلايا السرطانية تهدد السلامة الهيكلية للعظام، مما يجعلها هشة.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة أبحاث العظام والمعادن، فإن المرضى الذين يعانون من سرطان العظام لديهم خطر أكبر للإصابة بالكسور بسبب الضعف التدريجي للعظام المتضررة غالبًا ما يظهر هذا العرض بعد ظهور أعراض أخرى، مثل الألم والتورم.

الحمى والتعرق الليلي

يمكن أن تكون الحمى والتعرق الليلي أيضًا من أعراض سرطان العظام، على الرغم من أنها أقل شيوعًا.

تحدث هذه الأعراض لأن جهاز المناعة في الجسم يحاول محاربة الخلايا السرطانية، مما يؤدي إلى التهاب جهازي وحمى.

يمكن أن يكون التعرق الليلي، على وجه الخصوص، معطلًا جدًا للنوم والأداء اليومي.

وترتبط الحمى والتعرق الليلي بشكل أكثر شيوعًا بالمراحل المتقدمة من سرطان العظام أو عندما ينتشر المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم.

انخفاض الحركة

يمكن أن يؤثر سرطان العظام بشكل كبير على الحركة، خاصة عندما يحدث في عظام الساقين أو الوركين أو العمود الفقري.

إن الألم والأضرار الهيكلية التي يسببها السرطان تجعل الحركة صعبة، بل ومستحيلة في بعض الأحيان دون مساعدة.

أبرزت دراسة في مجلة أبحاث العظام أن المرضى الذين يعانون من سرطان العظام غالبًا ما يعانون من انخفاض في الوظيفة البدنية بسبب الألم والضعف في العظام المصابة.

يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في الحركة إلى انخفاض القدرة على أداء الأنشطة اليومية، مما يؤثر على نوعية الحياة بشكل عام.