تلعب الغدة الدرقية، وهي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في قاعدة الرقبة، دورًا حاسمًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة ووظائف الجسم بشكل عام.

وبالنسبة للنساء، تعتبر صحة الغدة الدرقية ذات أهمية خاصة لأن خلل الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على جوانب مختلفة من حياتهن، من الخصوبة إلى الصحة العقلية.

ويمكن أن يساعد التعرف على أعراض خلل الغدة الدرقية مبكرًا في طلب التدخل الطبي في الوقت المناسب وإدارة الحالة بشكل فعال.

فرط نشاط الغدة الدرقية

يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تنتج الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية يعمل هذا الهرمون الزائد على تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تكون مؤلمة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح تشمل الأعراض الرئيسية لفرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

1. فقدان الوزن غير المبرر: قد تلاحظ المرأة انخفاضًا ملحوظًا في الوزن على الرغم من شهيتها الطبيعية أو المتزايدة.

2. ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة: يمكن أن يكون الخفقان أو ضربات القلب السريعة أو عدم انتظام ضربات القلب علامات تنذر بالخطر.

3. زيادة التعرق والحساسية للحرارة: من الشائع التعرق الزائد وعدم تحمل الحرارة.

4. العصبية والقلق: من الممكن أن يحدث قلق غير معتاد، أو تهيج، أو عصبية دون أي سبب واضح.

5. الارتعاش: قد تكون الاهتزازات الصغيرة أو الارتعاشات في اليدين والأصابع مؤشرًا على فرط نشاط الغدة الدرقية.

6. التعب وضعف العضلات: على الرغم من شعورها بفرط النشاط، إلا أنها قد تشعر أيضًا بالتعب والضعف، خاصة في العضلات.

7. صعوبة في النوم: يمكن أن يكون الأرق أو صعوبة النوم والبقاء نائمًا من الأعراض.

8. تغيرات في أنماط الدورة الشهرية: فترات الحيض خفيفة أو غير متكررة، أو في بعض الحالات، فترات متقطعة.