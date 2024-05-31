الأعراض الرئيسية لقصور الغدة الدرقية والفحص والتشخيص

على العكس من ذلك، يتميز قصور الغدة الدرقية بقصور الغدة الدرقية الذي لا ينتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية.

وتؤدي هذه الحالة إلى إبطاء عمليات التمثيل الغذائي في الجسم وتؤدي إلى أعراض مختلفة يمكن الخلط بينها وبين مشاكل صحية أخرى.

وتشمل الأعراض الرئيسية لقصور الغدة الدرقية ما يلي:

1. زيادة الوزن غير المبررة: زيادة غير متوقعة في الوزن على الرغم من الحفاظ على نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية المعتادة.

2. التعب والخمول: التعب المستمر والشعور العام بالخمول.

3. الحساسية الباردة: حساسية عالية بشكل غير عادي لدرجات الحرارة الباردة.

4. جفاف الجلد والشعر: قد لا تبدو المرطبات فعالة، وقد يصبح الشعر هشًا وبلا حياة.

5. آلام المفاصل والعضلات: الألم أو تصلب المفاصل والعضلات يمكن أن يشير إلى قصور الغدة الدرقية.

6. الاكتئاب ومشاكل الذاكرة: الميل نحو الشعور بالاكتئاب أو التعرض لمشاكل في الذاكرة.

7. الإمساك: يمكن أن تؤدي عمليات التمثيل الغذائي البطيئة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وفي المقام الأول الإمساك.

8. عدم انتظام الدورة الشهرية: فترات الحيض الغزيرة أو غير المنتظمة شائعة.

الفحص والتشخيص

ونظرًا لأن خلل الغدة الدرقية يمكن أن يظهر من خلال مجموعة واسعة من الأعراض، فمن الضروري الانتباه إلى جسد الشخص وطلب المشورة الطبية عند ظهور هذه العلامات.

وعادةً، يمكن لاختبار دم بسيط يقيس مستويات هرمون الغدة الدرقية (TSH)، وT4 الحر، وأحيانًا T3، تشخيص مشاكل الغدة الدرقية.

الوعي هو الخطوة الأولى نحو الإدارة والعلاج الفعال تحتاج النساء إلى التعرف على العلامات المحتملة لخلل الغدة الدرقية والتشاور مع مقدمي الرعاية الصحية لاستبعاد أو تأكيد أي مشاكل متعلقة بالغدة الدرقية.

يمكن أن يؤدي الاكتشاف المبكر والعلاج المناسب إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملحوظ، لذا فإن البقاء على اطلاع واستباقي أمر ضروري.