كيفية تشخيص مرض السرطان

مرض السرطان هو النمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية في أي مكان في الجسم ومع ذلك، هناك أكثر من 200 نوع من السرطان في جميع أنحاء العالم، منها سرطان الثدي وسرطان الفم وسرطان عنق الرحم وسرطان الرئة وسرطان المعدة وسرطان القولون والمستقيم

وفي حين أن تشخيص الإصابة بالسرطان يمكن أن يكون أمرًا مدمرًا بالنسبة للفرد، إلا أن دعم الأسرة وتقرير المصير يمكن أن يساهم في خوض المعركة والتعامل مع المرض بشكل أفضل.

تشخيص السرطان

إن معرفة أن شخصًا ما قد تم تشخيص إصابته بالسرطان يمكن أن يكون تجربة صعبة ومرهقة قد يشعر الشخص بالقلق أو الخوف أو القلق ويتساءل عن كيفية التعامل مع المرض.

الخطوة الأولى المهمة هي محاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الأساسية والمهمة حول تشخيص السرطان.

يمكن للفرد أن يسأل الطبيب المختص عن نوع السرطان، وموقع السرطان، وانتشاره، وفرص الشفاء من السرطان.

من المهم أن تكون على علم جيد بالحالة لأنها يمكن أن تساعد في اتخاذ القرار في بعض الحالات، قد يفضل الأفراد تعلم الأساسيات وترك التفاصيل والقرارات لمهنييهم الطبيين.

وقد لا تكون أخبار السرطان مقبولة في البداية ومع ذلك، من المهم الحفاظ على تواصل صادق ومتبادل مع أحبائك وأطبائك والآخرين بعد تشخيص إصابتك بالسرطان.

في البداية، قد يشعر الفرد بالعزلة والعزلة عندما يحاول أحباؤه حمايتهم من الأخبار غير المرحب بها، ولكن من المهم التواصل بصراحة والتعبير عن المشاعر التي يمكن أن تساعد في اكتساب القوة من بعضهم البعض

وأفضل وقت لتوقع التغييرات المحتملة واستيعابها هو بعد تشخيص إصابتك بالسرطان وقبل البدء في العلاج وسيساعدك الاستعداد للتغييرات على التأقلم بشكل أفضل في المستقبل.

في مثل هذه الحالات، يمكن للأفراد أن يطلبوا من طبيبهم مجموعة ما يجب فعله وما لا يجب فعله ويتصرف وفقًا لذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرء أيضًا النظر في تأثير العلاج على الأنشطة اليومية يُنصح بالتواصل مع الطبيب والاستفسار عن كيفية القيام بالأعمال اليومية.

حاول الحفاظ على نمط حياة صحي

من المستحسن اختيار نظام غذائي صحي يتكون من مجموعة متنوعة من الأطعمة بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بالحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، حيث سيساعد ذلك في التحكم في الضغط والتعب الناتج عن السرطان وعلاجه.

للحفاظ على نشاط الشخص، وممارسة الأنشطة الممتعة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لأنها ستساعد الفرد على التعافي بشكل أفضل.

التواصل مع الأشخاص الآخرين المصابين بالسرطان:

في بعض الأحيان، قد يشعر المرء أن الأشخاص الذين لم يتم تشخيص إصابتهم بالسرطان من غير المرجح أن يفهموا مشاعرهم ويتعاطفوا معهم.

ولذلك، فإن التحدث إلى الأشخاص الذين كانوا في وضع مماثل وغيرهم من الناجين من السرطان يمكن أن يساعد الفرد في الحصول على نظرة ثاقبة لما يمكن أن يتوقعه أثناء العلاج.

وهناك بعض الوصمات المرتبطة بالسرطان والتي لا تزال موجودة، وقد يتساءل بعض الناس أو يتساءلون عما إذا كان السرطان معديًا.

في بعض الحالات، قد يشك زملاء العمل في الحالة الصحية وقد يعتبرون الفرد غير لائق للوظيفة وبينما قد ينسحب البعض خوفًا من قول الشيء الخاطئ لذلك، من المهم أن تجد طريقة للتعامل مع سلوك الآخرين تجاهك.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على أفراد الأسرة أيضًا مساعدة الفرد على محاربة هذه الوصمات وإظهار المزيد من الدعم والحب تجاهه تذكر أن الدعم من العائلة والأصدقاء يمكن أن يساعد في تخفيف مثل هذه المواقف.توصل إلى استراتيجيات المواجهة الخاصة بك:

يتم علاج كل شخص مصاب بالسرطان بشكل فردي، وكذلك استراتيجية التكيف الخاصة به. يمكن للمرء ممارسة تقنيات الاسترخاء المختلفة، والتعبير والتعبير بصدق مع أحبائه، والمستشار، والبقاء منخرطًا في أنشطة العمل والترفيه قدر الإمكان.

قد يكون تشخيص الإصابة بالسرطان أمرًا مرهقًا ومن المرجح أن يجعل المرء يشعر بالقلق في مثل هذه الأوقات، من المهم أن تتذكر ما الذي أراحك خلال الأوقات العصيبة قبل أن يخفف التشخيص من مخاوفك.