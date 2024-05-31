فوائد تناول كوب من حليب جوزة الطيب ليلا

إذا قيل أن احتساء كوب من الحليب هو المفتاح لحياة صحية، فإن رشة من جوزة الطيب يمكن أن تزيد من المزايا بشكل أكبر من خلال تشجيع الهدوء، وتهدئة الأعصاب، والحصول على نوم أعمق وأكثر هدوءًا.

منشط مضاد للأكسدة

فهو مليء بمضادات الأكسدة، التي لها العديد من التأثيرات الإيجابية على الجسم والدماغ يعمل على تحسين تنظيم نسبة السكر في الدم، وتقوية العظام، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتحسين عملية الهضم.

تعزيز صحة القلب

الزعفران، الذي يحتوي على نسبة عالية من الريبوفلافين والثيامين، يحسن صحة القلب وهذا يساعد على الحماية من أمراض القلب بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي تنظم أيضًا مستويات الكوليسترول بشكل غير مباشر لتقليل شدة تصلب الشرايين، فإنه يساعد في الحفاظ على صحة الشرايين.

الاستغراق في النوم

كما أنه رائع لأولئك الذين يجدون صعوبة في النوم أثناء الليل يشجع على النوم السليم ويساعد في إدارة مشاكل الغدة الدرقية ومقاومة الأنسولين والأرق والضعف ومتلازمة تململ الساقين.

وأظهرت الدراسات أن جوزة الطيب لها خصائص علاجية تساعد على استرخاء الأعصاب تشير الأيورفيدا إلى أن تناول كوب من الحليب مع قليل من جوزة الطيب سيساعد على تحسين نوعية النوم.

يجعلك سعيدا

هذا الحليب يدعم أمعاء قوية بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن له خصائص تحسين المزاج، والتي يمكن أن تعزز الاسترخاء وتسهل نومًا مريحًا أثناء الليل.

ويدعم محتوى التربتوفان والكالسيوم العالي في الحليب آليات الاسترخاء الطبيعية في الجسم، مما يزيد من مشاعر السعادة.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

الزعفران غني بالكروسيتين والكروسين جميعها لديها القدرة على إظهار تأثيرات مضادة للأورام ويمكن استخدامها كأدوية وقائية كيميائية للسرطان.

طريقة عمل حليب جوزة الطيب

قم بتسخين بعض الحليب وأضف إليه ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المبشور الطازج، يمكنك أيضًا إضافة التمر المبشور أو اللوز اخلطي المزيج جيدًا، ثم تذوقي المشروب المهدئ والمنوم.