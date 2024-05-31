هل يمكننا إعادة نمو أسناننا؟.. دراسة يابانية تفجر مفاجأة

تخيل مستقبلًا لا يكون فيه فقدان السن مشكلة دائمة لا مزيد من أطقم الأسنان، ولا مزيد من عمليات الزرع مجرد سن جديد تمامًا ينمو في مكانه القديم قد يكون هذا السيناريو المستقبلي أقرب مما تعتقد، وذلك بفضل البحث الذي أجرته اليابان.

فريق من العلماء وشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية على وشك جعل إعادة نمو الأسنان حقيقة واقعة، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا التطور المثير.

ما هو العلم وراء إعادة نمو الأسنان؟

ويدور مفهوم إعادة نمو الأسنان حول عقار الأجسام المضادة الذي طورته شركة Toregem Biopharma، وهي شركة ناشئة تابعة لجامعة كيوتو.

ويستهدف الدواء بروتينًا محددًا، يُعرف باسم الجين 1 المرتبط بحساسية الرحم (USAG-1)، والذي يوقف نمو الأسنان عادةً.

ومن خلال تعطيل هذا البروتين، يزيل الدواء بشكل أساسي مكبح تكوين الأسنان، مما يسمح للأسنان الجديدة بالتطور بشكل طبيعي.

وكان الدكتور كاتسو تاكاهاشي، رئيس قسم طب الأسنان وجراحة الفم في مستشفى كيتانو، شخصية رئيسية في هذا البحث.

وقد أظهر عمله أن حجب البروتين USAG-1 يؤدي إلى تكوين براعم أسنان جديدة وقد تم إثبات هذه العملية بنجاح في حيوانات مثل الفئران والقوارض، حيث نمت لدى الأشخاص الذين تم علاجهم أسنان جديدة دون آثار جانبية خطيرة.

ماذا يحدث؟

الرحلة من المختبر إلى المريض طويلة، لكن شركة Toregem Biopharma تحرز تقدمًا كبيرًا ومن المقرر أن تطلق الشركة المرحلة الأولى من التجارب السريرية في سبتمبر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختبار هذا العلاج على البشر.

ستشمل التجارب الأولية 30 من الذكور الأصحاء الذين يفتقدون ضرسًا واحدًا على الأقل، الهدف الأساسي من هذه التجارب هو ضمان سلامة الدواء عند البشر.

إذا نجحت هذه التجارب، فستركز المرحلة التالية على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 7 سنوات والذين يعانون من خلل الأسنان الخلقي - وهي حالة تكون فيها بعض أو كل الأسنان مفقودة منذ الولادة.

تؤثر هذه الحالة على نحو 0.1% من السكان، وتقتصر العلاجات الحالية على أطقم الأسنان أو زراعة الأسنان. الأمل هو أن هذا الدواء يمكن أن يوفر حلًا طبيعيًا ودائمًا.

في حين أن احتمال إعادة نمو الأسنان أمر مثير، فمن المهم أن نعرف أن الرحلة لم تنته بعد، بعد تجارب المرحلة الأولى، ستكون هناك مراحل إضافية تركز على الفعالية والتطبيقات الأوسع.

وستشمل تجارب المرحلة الثانية، المقرر إجراؤها في عام 2025، الأطفال الذين يعانون من خلل الأسنان الخلقي، لتقييم ما إذا كان الدواء يمكن أن يحفز بشكل فعال نمو الأسنان لدى المرضى الصغار.

وبعد ذلك، ستركز تجربة ثالثة على كبار السن الذين فقدوا أسنانهم بسبب العوامل البيئية، تعتبر هذه التجارب حاسمة لتحديد فعالية الدواء عبر الفئات العمرية والظروف المختلفة.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، تهدف شركة Toregem Biopharma إلى طرح هذا العلاج الثوري في السوق بحلول عام 2030.

وتتصور الشركة أن الدواء سيتم عرضه بنحو 1.5 مليون ين (نحو 9800 دولار)، على أمل أن يتم تغطيته في النهاية عن طريق التأمين الصحي.

الآثار المترتبة على هذا العلاج هائلة لا يمكن أن يوفر حلًا لأولئك الذين يعانون من عدم الأسنان الخلقية فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا ملايين الأشخاص الذين يفقدون أسنانهم بسبب الإصابة أو المرض أو الشيخوخة.

وهذا يمكن أن يحدث تحولا في العناية بالأسنان، ويقدم بديلا أكثر طبيعية وأقل تدخلا للحلول الحالية مثل أطقم الأسنان وزراعة الأسنان.