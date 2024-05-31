اليوم العالمي للامتناع عن التبغ.. عواقب تدخين الأمهات

يعد تدخين الأمهات أثناء الحمل (MSDP) أحد الاهتمامات الصحية الحرجة التي تحمل مخاطر ثابتة لكل من الأمهات وأطفالهن.

على الرغم من الانخفاض الكبير في انتشار تدخين الأمهات والأدلة الوافرة على الآثار الضار للتدخين على صحة الفرد، إلا أن عشرين إلى ثلاثين بالمائة من الأمهات ما زلن يدخن أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

وبصرف النظر عن التدخين النشط، هناك أدلة على أن التعرض للتبغ البيئي (ETS)، والذي يسمى أيضًا التدخين السلبي أو التدخين السلبي، يمكن أن يساهم في أمراض أخرى مثل الربو والسرطان.

وبالتالي، يناقش هذا المقال آثار التدخين على نمو طفلك بالإضافة إلى ضرورة قيام الأمهات بالإقلاع عن التدخين.

التدخين مضر يجب التركيز على الآثار الضارة لتدخين الأم على كل من الأم والطفل.

ارتبط تدخين التبغ النشط أثناء الحمل بتأخر النمو داخل الرحم مما يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة، ومتلازمة موت الرضع المفاجئ، والولادة المبكرة، وانفصال المشيمة.

علاوة على ذلك، فإن هؤلاء الأمهات أكثر عرضة لخطر الإجهاض والحمل خارج الرحم والنزيف المميت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل كثيرًا ما يواجه الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات مشكلات أثناء الولادة وبعدها.

التدخين له تأثير على نمو الطفل في الرحم فهو يقلل من توافر العناصر الغذائية والأكسجين التي تنتقل من الأم إلى طفلها الذي لم يولد بعد عبر المشيمة.

في الأطفال الذين يتعرضون لدخان التبغ المستمر النشط والسلبي، قد يؤدي إدخال المواد الضارة إلى تغير في استجابات الجهاز التنفسي القلبي، وزيادة الربو، والصفير، بالإضافة إلى التشوهات السلوكية، بما في ذلك زيادة العجز في الانتباه، وضعف التعلم والذاكرة، وانخفاض معدل الذكاء، وضعف الانتباه.

يجب على الأمهات المرضعات الامتناع عن التدخين

وينصح بتجنب التدخين أثناء الرضاعة والحد من التعرض للتدخين السلبي قد يكون حليب الثدي المحتوي على النيكوتين ضارًا بصحة طفلك، مما يسبب أنماط نوم غير منتظمة ومشاكل في المغص.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تدخين الأم إلى تقليل كمية ونوعية حليب الثدي المنتج. على الرغم من هذه المخاطر، قد تكون الرضاعة أكثر فائدة لمعظم الأطفال من تدخين السجائر.

ومع ذلك، إذا كنت غير قادر على التوقف عن التدخين، فيمكنك التوقف عن التدخين، وتجنب التدخين بالقرب من طفلك أو في المنزل، وطلب المشورة الطبية.

إن تدخين الأم أثناء الحمل له آثار كبيرة ودائمة على الأمهات الحوامل وأطفالهن وينصح أن تمتنع الأمهات الحوامل عن التدخين قبل الاعتماد على الدواء. إذا اكتشفت أن الإقلاع عن التدخين لا ينجح، فيمكنك اختيار العلاج ببدائل النيكوتين، والذي يُعتقد أنه يقلل كمية النيكوتين في الجسم ولكنه قد لا يمنح طفلك بيئة خالية تمامًا من النيكوتين.

لذلك، قبل الاعتماد على العلاج ببدائل النيكوتين، يجب على الأمهات مناقشة إيجابيات وسلبيات العلاج مع أطبائهن.

يرجى الانتباه إلى أن هناك مخاطر مرتبطة بتدخين الأم أثناء الحمل، مما يؤكد أهمية مساعدة الأمهات المتوقعات على الإقلاع عن التدخين والحصول على الخدمات المدعومة.

ومن خلال معالجة هذه القضية الحرجة المتعلقة بالصحة العامة، يمكننا أن نسعى جاهدين لتعزيز صحة الأمهات وأطفالهن وتشجيع الأجيال القادمة على التمتع بصحة أفضل.