عاجل.. بشرى سارة لريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ظهر الفرنسي أوريليان تشواميني، الذي أصيب مطلع الشهر الجاري، في مران ريال مدريد الأخير اليوم الجمعة عشية نهائي دوري الأبطال ضد بروسيا دورتموند.

بشرى سارة لريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان تشواميني مستبعدا من النهائي بسبب متاعب في الساق اليسرى، لكنه شارك مع الفريق في الجزء الأول من المران الذي أقيم اليوم بملعب ويمبلي.

وبدأ لاعب الوسط الفرنسي المران منذ مرحلة الإحماء ثم التدريبات الجماعية، لكنه لم يشارك في المباراة المصغرة بين اللاعبين وأكمل باقي المران منفردا.

بينما غاب الحارس الأوكراني أندريه لونين عن المران بسبب إصابته بالأنفلونزا وعدم تمكنه من السفر مع الفريق أمس الخميس، وكشف مدربه كارلو أنشيلوتي أنه سيسافر غدا السبت إلى لندن ويتواجد على مقاعد البدلاء بعد تعافيه.

يستهدف ريال مدريد، مواصلة بسط هيمنته على ‏الساحة الأوروبية، حيث يطمح الملكي لحصد لقبه 15 في دوري الأبطال، وتعزيز رقمه القياسي لعدد مرات الفوز ‏بلقب البطولة القارية.

كما يسعى لإنجاز من نوع خاص، يتمثل في التتويج بلقب ‏النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا بشكلها الحالي، قبل توسيع قاعدة ‏المشاركة في البطولة بداية من الموسم المقبل، بعد أن فاز بلقب النسخة الأولى ‏للبطولة قبل نحو 70 عاما.‏
 

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