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تعليق عمرو أديب على رفع أسعار الخبز والكهرباء والمواد البترولية

أخبار مصر
بوابة الفجر

علق الإعلامي عمرو أديب على إعلان الحكومة الأخير بشأن رفع أسعار الخبز والكهرباء والمواد البترولية، وذلك خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" المعروض على قناة "إم بي سي مصر".

أشار أديب إلى أن الحل السهل دائمًا هو رفع الأسعار، معقبًا: "في الخارج، الحديث يكون حول كيفية إعادة توزيع الأولويات وليس فقط رفع الأسعار."

وأضاف قائلًا: "الشعب المصري خرج من أزمة كبيرة ببطولة ووطنية، لكن الوطنية لا تكفي لتلبية احتياجات المعيشة. أنا أدرك أن هناك من سيتساءل عن راتبي، وأقول لهم أنني أتقاضى راتبًا كبيرًا، لكنني مواطن في هذا البلد وأريد الخير للبلد والناس."

تابع أديب قائلًا: "يا جماعة، تعاملوا بلطف مع الناس، دون تبريرات. قولوا للناس الحقيقة، خلال الثلاثين سنة الماضية انخفض سعر الرغيف لأن وزنه انخفض خلال هذه السنوات."

واختتم أديب قائلًا: "هل تتخيل أن الناس تصدق عندما يقال لهم إن زيادة الأسعار لصالحهم؟"

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