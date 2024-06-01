عاجل:- اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية لعام 2023/2024

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني "إتمام مرحلة التعليم الأساسي والمهنية بالدقهلية" للعام الدراسي 2023/2024.

بلغت نسبة النجاح في مرحلة التعليم الأساسي 93.7%، بينما حققت الشهادة المهنية نسبة نجاح 91%. أما نسبة النجاح للصم وضعاف السمع فكانت 98%، وذوي البصيرة حققوا نسبة نجاح كاملة بلغت 100%.

جاء هذا الإعلان بعد عرض النتيجة من قبل الأستاذ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في التعليم الأساسي بلغ 108،366 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على نسبة 50% فأكثر في المجموع الكلي 101،548 طالبًا وطالبة.

هنأ محافظ الدقهلية الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي. كما أشاد بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.