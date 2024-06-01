قبل الامتحانات.. مناشدة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة جاهزة تمامًا لامتحانات الثانوية العامة.

وشدد على أنه إذا واجه الطالب أي خطأ في رقم الجلوس، يجب عليه التوجه فورًا إلى لجنة النظام والمراقبة لتصحيح بياناته.

وأوضح وزير التعليم أن جميع لجان الامتحانات مستعدة تمامًا لاستقبال الطلاب. وأشار إلى أن الطلاب يجب أن يكونوا مستعدين تمامًا للامتحانات، كما استعدت الوزارة ولجانها على مستوى الجمهورية.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع الصحفيين المختصين بملف التعليم في مقر هيئة الأبنية التعليمية.