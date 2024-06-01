قبل الامتحانات.. مناشدة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة جاهزة تمامًا لامتحانات الثانوية العامة. 

وشدد على أنه إذا واجه الطالب أي خطأ في رقم الجلوس، يجب عليه التوجه فورًا إلى لجنة النظام والمراقبة لتصحيح بياناته.

وأوضح وزير التعليم أن جميع لجان الامتحانات مستعدة تمامًا لاستقبال الطلاب. وأشار إلى أن الطلاب يجب أن يكونوا مستعدين تمامًا للامتحانات، كما استعدت الوزارة ولجانها على مستوى الجمهورية.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع الصحفيين المختصين بملف التعليم في مقر هيئة الأبنية التعليمية.

قبل الامتحانات مناشدة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024 وزير التعليم التعليم الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة
ads
ads

الأكثر قراءة

"زلزال × لندن".. ماذا فعلت ريال مدريد في دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا؟ (تفاصيل)

"لا جديد".. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2024 (ملخص ونتيجة المباراة كاملة)

"ضربة قاضية".. 15 دقيقة تحسم نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا حدث من ريال مدريد أمام دورتموند؟ (ملخص ونتيجة اللقاء)

"لقاء أسطوري وفوز ساحق".. ملخص ونتيجة مباراة ريال مدريد × دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

خلصت الحكاية.. ريال مدريد يصفع دورتموند × 15 دقيقة "ولا في الأحلام" (مشاهدة ملخص نهائي دوري أبطال أوروبا)

"ريال مدريد يغتال أحلام الألمان".. الملكي بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 ويدمر دورتموند (ملخص ونتيجة المباراة)

ريال مدريد يعاقب دورتموند ويقتنص اللقب الـ15.. مشاهدة ملخص ونتيجة المباراة كاملة

تغطية مباشــرة كاملة.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.. من البطل؟ (تفاصيل)