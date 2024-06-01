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موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل الوثائقي "أم الدنيا" لـ سوسن بدر

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

 

يواصل صُناع مسلسل أم الدنيا بطولة الفنانة سوسن بدر تقديم الجزء الثاني من العمل تحت شعار "احنا مين ؟" حيث يرصد تاريخ مصر الفرعوني والقبطي بالإضافة إلى رحلة العائلة المقدسة في مصر،  كما أن السلسلة الوثائقية أم الدنيا تطوي بداخلها قصص تاريخية تحكي عن خبايا وأسرار الحضارات المصرية القديمة التي نشأت على أرض مصر أم الدنيا عبر مختلف العصور، ليتم تقديمها في صورة عمل وثائقي تاريخي مميز وشيق، وهو من أعمال منصة واتش ات الأصلية.

 

مواعيد عرض مسلسل أم الدنيا2

وقد أعلنت منصة واتش ات عن موعد انطلاق أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل أم الدنيا  والتي ستبدأ في يوم الخميس المقبل الموافق يوم 6 من شهر يونيو الجاري عبر المنصة الرقمية الشهيرة واتش ات، حيث يتم عرض حلقتين كل اسبوع والعمل مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والإخراج لـ محمود رشاد.

 

الهدف من العمل الوثائقي أم الدنيا

ويعد الهدف الأساسي من إنشاء السلسلة الوثائقية أم الدنيا هو تسليط الضوء على جميع الحضارات المصرية التي مرت على الانسان المصري من الحضارة الفرعونية القديمة والحضارة الفاطمية وعصر سيطرة الهكسوس على مصر، وعصر دخول الإسلام إلى مصر وسرد كل حضارة وكل عصر بصورة شيقة حيث تقوم الفنانة سوسن بدر بسرد الحكاية عن طريق "التعليق الصوتي" بصورة بسيطة لتنال اعجاب الجمهور.

 


أم الدنيا الجزء الأول


ومن الجدير بالذكر أن مسلسل أم الدنيا الجزء الأول حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في شهر سبتمبر من عام 2022 وتصدر التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه سرد قصة الانسان المصري القديم البدائي وكيف بدأ حياته وتوالت الأحداث حتى الوصول إلى حكم كليوباترا، مرورًا بعصر الاضمحلال الذي واجهته مصر، وحتى ازدهار الدولة المصرية القديمة.

 

آخر أعمال الفنانة القديرة سوسن بدر


وفي سياق مُتصل يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر هو مسلسل تحت عنوان "حدوتة منسية" والذي تم عرضه في يوم 27 من شهر يناير الماضي لهذا العام 2024، حيث أنها قدمت دور "سعاد" الأم التي تمتلك ثروة ضخمة وتحاول مواجهة مشاكل ابنائها، وتدور أحداث العمل في اطار درامي مميز والمسلسل من إخراج محمد محي الدين.

أبرز تصريحات سوسن بدر أبرز تصريحات سوسن بدر في برنامج ضيفي آخر اعمال الفنانة سوسن بدر أحدث أعمال سوسن بدر
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