توزيع أسئلة ودرجات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل توزيع أسئلة الامتحانات وعدد الدرجات لكل مادة دراسية في امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. 

تشمل هذه التفاصيل المواد المضافة إلى المجموع والمواد غير المضافة.

المواد المضافة للمجموع

**مواد جميع الشعب:**
- **اللغة العربية:** تحتوي ورقة الامتحان على 55 سؤالًا، منها 51 سؤالًا اختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية.
- **اللغة الأجنبية الأولى (إنجليزي، فرنسي، ألماني):** تشمل 37 سؤالًا، منها 32 سؤالًا اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.
- **اللغة الأجنبية الثانية (إنجليزي، فرنسي، ألماني، إيطالي، أسباني، صيني):** تتضمن 31 سؤالًا، منها 29 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.

مواد الشعبة الأدبية


- **التاريخ:** 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.
- **الجغرافيا:** 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.
- **الفلسفة والمنطق:** 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.
- **علم النفس والاجتماع:** 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.

مواد الشعبة العلمية (علوم ورياضيات)


- **الكيمياء:** 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.
- **الفيزياء:** 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.
- **الأحياء:** 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.
- **الجيولوجيا:** 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.
- **الجبر والهندسة الفراغية:** 20 سؤالًا، منها 18 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.
- **التفاضل والتكامل:** 20 سؤالًا، منها 18 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.
- **الاستاتيكا:** 20 سؤالًا، منها 18 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.
- **الديناميكا:** 20 سؤالًا، منها 18 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.

 المواد غير المضافة للمجموع

**جميع الشعب:**
- **التربية الدينية:** 25 سؤالًا، جميعها اختيار من متعدد، بإجمالي 25 درجة.
- **التربية الوطنية:** 25 سؤالًا، جميعها اختيار من متعدد، بإجمالي 25 درجة.
- **الاقتصاد:** 25 سؤالًا، جميعها اختيار من متعدد، بإجمالي 25 درجة.
- **الإحصاء:** 17 سؤالًا، جميعها اختيار من متعدد، بإجمالي 25 درجة.

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