كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي - ريال مدريد وبوروسيا دورتموند تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

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مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد ودورتموند

يواجه ريال مدريد فريق بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا وتأتي مباراة ريال مدريد ودورتموند اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب "ويمبلي"، في العاصمة الإنجليزية لندن.

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي - ريال مدريد وبوروسيا دورتموند تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

تستعرض بوابة الفجر الالكترونية بث مباشر لمباراة ريال مدريد ودورتموند وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

مباراة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 

يطمح فريق ريال مدريد الإسباني فى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 عندما يلتقي مع بوروسيا دورتموند الألماني فى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "ويمبلي"، في العاصمة الإنجليزية لندن.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 

تنطلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت 1 يونيو 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 

تنقل شبكة قنوات bein sports مباريات دوري أبطال أوروبا وتذاع مباراة ريال مدريد ودورتموند عبر قناة bein sports HD1 وbein sportsHD2.

قائمة ريال مدريد

وضم كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لريال مدريد، كل اللاعبين لقائمة المباراة النهائية بمن فيهم المصابون، قبل مغادرة العاصمة الإسبانية، وجاءت قائمة الريال كالتالى..

فى حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، كيبا، فران.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتين.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز.

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