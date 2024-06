الباحث أحمد بدوي يحصل على درجة الماجستير في رسالة في التحول الرقمي (صور)

ناقش الباحث أحمد طلعت بدوي محمد، المدرس المساعد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رسالة الماجستير في المحاسبة تحت عنوان "The Impact of Big Data Analytics on External Auditing Quality and their Effect on Corporate Governance: An Empirical Study".

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي عبدالقادر نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور صادق حامد أستاذ المحاسبة بكلية التجارة بجامعة القاهرة (مشرفا ورئيسا)، والأستاذ الدكتور أشرف منصور أستاذ المحاسبة بكلية التجار وإدارة الأعمال جامعة حلوان (عضوًا)، والأستاذ الدكتور أحمد أنيس أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة (عضوًا).

كما حضر المناقشة عدد من أساتذة الجامعتين: الأستاذ الدكتور أحمد حفني رئيس قسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذة الدكتورة ثناء معوض أستاذ إدارة الأعمال بكلية الإدارة والإقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ومحمود عبدالمنعم مدرس المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة والدكتور وليد غنيم مدرس المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة.

اهتمام كبير بموضوع البحث

ولقي البحث اهتمامًا كبيرًا، لأنه يتناول أحد أهم المواضيع التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، وهو التحول الرقمي (Digital Transformation)، وتضمنت الدراسة أثر أحد أدوات التحول الرقمي، وهي تحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics) على جودة المراجعة الخارجية وأثرها على حوكمة الشركات.



واستخدم الباحث بعض المقاييس لقياس جودة المراجعة الخارجية، مثل الاحتيال المحاسبي (Accounting Fraud) وإدارة الأرباح (Earnings management) وتأخير إصدار التقارير المالية (Reporting Lag).

التكنولوجيا الحديثة تقلل نسبة الاحتيال المحاسبي

وتوصل الباحث في نهاية الدراسة التطبيقية إلى وجود علاقة معنوية موجبة بين استخدام أدوات تحليل البيانات الضخمة، وجودة المراجعة الخارجية، إذ أنه بوجود مثل هذه الأدوات التكنولوجية الحديثة سيؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة الاحتيال المحاسبي، ومشكلة إدارة الأرباح، وتأخير إصدار التقارير المالية، والتي بالتبعية ستؤثر بالإيجاب على حوكمة الشركات.



وأشادت اللجنة بجهود الباحث في تبني واحد من أهم التوجهات التي تسير نحوه الدولة المصرية في جميع المجالات، واقترحت منح الطالب درجة الماجيستير في المحاسبة دون تعديلات.

