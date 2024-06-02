حملة مواطن تعزي أسر شهداء حادث رفح الحدودي

زار وفد من حملة مواطن لدعم مصر، أسرة الشهيد عبدالله رمضان، في مسقط رأسه بقرية العجميين بالفيوم، وأسرة الشهيد إسلام إبراهيم، بمسقط رأسه بمنطقة جبلى بمدينة سنهور بالفيوم، وذلك لتقديم واجب العزاء لهم، والشد على أيديهم في مصابهم الجل، وأن يرزقهم الله الثبات الصبر والسلوان ويرح قلوبكهم ويتقبل شهيدهم.



ضم الوفد محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن، أحمد الليموني المنسق العام المساعد لشؤون الإعلام، المهندس مروان قرقورة، عضو الهيئة العليا منسق محافظة البحيرة، والعمدة خالد شريف أبورقيبة، منسق محافظة الفيوم، ومحمد رشاد، عضو الهيئة العليا للحملة، وتهاني البرتقالي، وأحمد صقر، والدكتور عبد الشافي الشيخ، من علماء الأزهر الشريف وعدد من مشايخ وكبار العائلات بمحافظة الفيوم.



ولمس الوفد خلال زيارته لتأدية العزاء والمباركة على فوز أبنهم بالشهادة في سبيل الدفاع عن وطنه، السكينة والرضا بقضاء الله وقدره، متيقنين إنه في مكان أفضل ورغم الحزن على فراقهم إلا أنهم فرحين بما أتاهم الله من كرمه وفضله.

واختتم الوفد زيارته بالدعاء للشهداء وتطييب قلوب أسرهم بكلام من الذكر الحكيم وكلمة عن فضائل الشهداء ألقاها الدكتور عبد الشافي الشيخ، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر