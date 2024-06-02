مجاهد: قولا واحدًا.. لجوء الشيبي للقضاء لا يجوز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق أن أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي كان يمكن أن تشهد مسار مختلف في حال تم التحرك من كل طرف في الوقت المناسب.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: للأسف لم يتم استكمال الإجراءات.. إذا كان بيراميدز يرى إن العقوبة ضعيفة كان عليه أن يقوم بالتصعيد في وقتها.. كل الأطراف أخطأت في الأزمة.

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وأشار إلى أن المادة ٥٨ في الفيفا واضحة وصريحة وتؤكد أنه لا يجوز اللجوء إلى المحاكم المدنية.. القانون المصري يحترم المؤسسات الدولية والعقوبة صدرت ونفذت رغم عدم كفايتها وهو ما يعني عدم أحقية اللجوء إلى القضاء العادي.. قولا واحدًا لا يجوز.
وأكمل: رابطة الأندية اعتمدت على توصيف ضعيف للحدث مما تسبب في عقوبة غير مناسبة.. هناك خطأ حدث لكن لا يجب أن يتم التمادى به.

أحمد حسن القانون المصري محمد صلاح حسين الشحات رئيس اتحاد الكرة السابق حسين الشحات ومحمد الشيبي
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