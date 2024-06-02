احمد مجاهد: انا مؤهل لقيادة اتحاد الكرة وهاني أبوريدة الوحيد اللي منزلش قدامه

أكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الأسبق أنه يتمني أن يكون لهذا المجلس في اتحاد الكرة نهاية بالحصول علي ميدالية أولمبية والوصول إلى كأس العالم خاصة وأنه لديهم اشهر قبل أن تنتهي مدتهم.

وأضاف مجاهد في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه لم يسمع اي كلام من شيكابالا وأنه تم إيقافه 8 اشهر قبل أن يتم الاستئناف ويحصل علي عقوبة8 مباريات.

وواصل أنه لم يحسم الترشح للرئاسة في مجلس إدارة اتحاد الكرة ولكن لديه المؤهلات اللازمة لهذا المنصب بحكم الأقدمية والخبرات وأنه لو ترشح هاني أبوريدة لهذا المنصب فلن يترشح وأن أبوريدة الشخص الوحيد الذي يقبل العمل معه كنائب أما غير ذلك فلا.

وكشف مجاهد أنه غير راضي عن أداء مجلس إدارة اتحاد الكرة وأن عدد منهم غير راضي عن طريقة عملهم، وازعم أنني لو نزلت فا أنا قادر علي حل هذه الازمات وااعرف المشاكل اللي بين منوف وسرس زي الأمور اللي بين الفيفا والاتحاد الأوروبي.