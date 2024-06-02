وزير التموين: لا تغييرات في الدعم السلعي على بطاقات التموين قريبًا

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، أنه لا توجد نية لإحداث تغييرات في الدعم السلعي على بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة.

تصريحات الوزير حول مقترح زيادة سعر السكر التمويني


خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، مساء السبت، أشار مصيلحي إلى أنه اقترح زيادة سعر كيلو السكر على بطاقة التموين من 12.60 جنيه إلى 18 جنيهًا، موضحًا: «مش بقول 80 جنيه». 

ومع ذلك، أوضح أن الحكومة لم توافق حتى الآن على هذا المقترح.

استقرار أسعار الزيت والمكرونة والأرز
 

أكد الوزير أن أسعار الزيت والمكرونة والأرز ستبقى كما هي، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتخذ قرارًا بشأن أي زيادات في هذه السلع التموينية في الوقت الحالي.

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