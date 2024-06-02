خبير: يجب وقف قرار رفع سعر الخبز لهذا السبب

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن تطبيق الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني يحتاج إلى إقامة حوار وطني جاد لدراسة هذا القرار.

 وأشار إلى أن أغلب القرارات الهامة اتخذت بشكل فردي من الحكومة دون التشاور الوطني اللازم.

في حديثه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، شدد الشامي على ضرورة إيقاف قرار رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، معتبرًا أن الاعتراف بالحق فضيلة. 

وأوضح أن المواطنين يشعرون بقلق تجاه ارتفاع الأسعار، ويدركون تأثير التضخم العالي على معيشتهم.

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