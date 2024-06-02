التطوير في نظام الثانوية العامة: مسارات جديدة للمستقبل

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل مهمة حول التطويرات المرتقبة في نظام الثانوية العامة الجديد، مؤكدًا أن هناك قانونًا جديدًا خاصًا به سيُعرض على مجلس النواب قريبًا، مع عدم تحديد موعد نهائي لتطبيقه حتى الآن، وبالتالي، ستستمر الثانوية العامة الحالية حتى صدور القانون الجديد.

الهيكل الجديد للثانوية العامة

وفي تصريحاته خلال لقاء مع الصحفيين، أوضح وزير التربية والتعليم أن الثانوية الجديدة لن تحتوي على تشعيب بين علمي وأدبي، بل ستعتمد على مسارات محددة. وسيكون هناك أربعة مسارات رئيسية، كل منها يؤهل لقطاع معين من الكليات، وهي:

- القطاع الطبي

- القطاع الهندسي

- القطاع العلوم الإنسانية

- القطاع الذكاء الاصطناعي

بنية المسارات والمواد المقترحة

وأوضح حجازي أن كل مسار سيتضمن أربعة مواد تتماشى مع طبيعة الدراسة فيه، حيث تشمل كل مسار مادتين مؤهلتين للقطاع الكليات المحدد، ومادتين أساسيتين. يهدف هذا التنظيم إلى توفير مسارات واضحة ومتخصصة تسهم في توجيه الطلاب نحو التخصصات التي تناسب ميولهم ومستقبلهم الأكاديمي والمهني.

خطوة نحو مستقبل تعليمي متطور

يعكس هذا الإعلان عن النظام الجديد للثانوية العامة خطوة إيجابية نحو تطوير التعليم في مصر، حيث يتيح للطلاب اختيار مسارات تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم، مما يعزز من جودة التعليم ويسهم في تطوير القدرات الوطنية والاقتصادية في المستقبل.