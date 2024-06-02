عاجل| السداد بالدولار.. البورصة تفتح سوق الصفقات لتنفيذ صفقة استحواذ اليكترا انفستمنت الإماراتية على السويدي اليكتريك

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد فتح سوق الصفقات الخاصة “ OPR” وذلك لبدأ تسجيل الأوامر على صفقة استحواذ المقدمة من شركة اليكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC على السويدي اليكتريك.

وذكرة إدارة البورصة، أن فترة سريان العرض عشرون يوم عمل تبدأ من جلسة تداول 2 يونيو 2024 وحتى نهاية جلسة تداول 9 يوليو 2024 مع مراعاة أنه في حالة انتهاء مدة سريان العرض في غير يوم عمل يتم مد الفترة لتنتهى فى أول يوم عمل تالى، مشيرة إلى سعر العرض: 1.05 دولار أمريكى للسهم الواحد، وسيتم سداد الصفقة نقدا بالدولار الأمريكي.