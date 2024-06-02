ايمري تشان يعلق على خسارة دورتموند لنهائي تشامبيونزليج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أبدى لاعب وسط بروسيا دورتموند، إيمري تشان، أسفه للخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بثنائية دون رد في ويمبلي.

ايمري تشان يعلق على خسارة دورتموند لنهائي تشامبيونزليج

صرح اللاعب عقب المباراة "بكل أسف، هذا هو ريال مدريد" في إشارة إلى أن فريقه أهدر العديد من الفرص، وفي النهاية استغل الفريق الملكي أخطاء المنافس الألماني ليسجل هدفين في مرماه خلال ربع الساعة الأخير من عمر المباراة.

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وقال اللاعب: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، لكننا أهدرنا العديد من الفرص الواضحة للتسجيل".

وأضاف "سددنا الكرة في القائم، ولم نكن موفقين، ولكن هذا هو ريال مدريد، بكل أسف".

وتابع "إنه أمر مؤسف، يؤلمنا كثيرًا، كنا نريد الفوز بالمباراة".

واختتم "قدمنا شوط أول مميزًا وحظينا بالعديد من الفرص، ولكن عليك استغلال هذه الفرص في مباراة نهائي، وبكل أسف لم نفعل ذلك، لهذا لم نفُز بالمباراة".

 

إيمري تشان نهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ويمبلي دورتموند

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