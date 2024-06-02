مورينيو مديرًا فنيًا لفنربخشة التركي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تعيينه مديرًا فنيًا لفريق فناربخشه التركي لكرة القدم، في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

مورينيو مديرًا فنيًا لفنربخشة التركي

وأعلن مورينيو توليه مسؤولية تدريب فناربخشه في مقطع فيديو مدته 8 ثوان على الحساب الرسمي للنادي بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا).

وقال مورينيو /61 عامًا/، الذي سيتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام في ملعب فناربخشه في وقت لاحق اليوم الأحد: "دعونا نبدأ رحلتنا معًا".

وكان مورينيو حاضرا المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني في العاصمة البريطانية لندن أمس، حيث بدا أن الفيديو تم تصويره هناك، حتى أنه تحدث قليلا باللغة التركية.

ولم يقدم فناربخشه، الذي تواجد في وصافة ترتيب الدوري التركي خلال الموسم المنصرم أي تفاصيل أخرى بشأن التعاقد مع مورينيو، مثل مدة العقد.

وكشفت وكالة أنباء دوجان التركية، أن مدة التعاقد مع المدرب السابق لفرق بورتو البرتغالي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزية، وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، تبلغ عامين.

وتولى مورينيو، الفائز بلقبين في بطولة دوري أبطال أوروبا، تدريب فريق روما الإيطالي، قبل أن يخلف إسماعيل كارتال في منصب المدير الفني لفناربخشه.

خلال فترة وجوده في روما، توج مورينيو مع فريق العاصمة الإيطالية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022 وصعد إلى نهائي الدوري الأوروبي في العام التالي قبل أن يخسر أمام إشبيلية الإسباني.

ورغم ذلك، قررت إدارة روما إقالة مورينيو في يناير الماضي بعد النتائج المخيبة للفريق في الموسم المنقضي.

ويعتبر مورينيو أحد أفضل المديرين الفنيين في أوروبا حاليا، لكنه تعرض للإقالة 6 مرات، لكن يبدو أن أيام مجده قد انتهت، بعدما ابتعد عن التواجد في إحدى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى لأول مرة منذ رحيله عن بورتو عام 2004.

وكان مورينيو يصرح دائما بأنه يتطلع لتدريب منتخب البرتغال في نهاية مسيرته التدريبية، لكن المنصب يبدو غير متاح حاليا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في وقت لاحق من الشهر الجاري بألمانيا

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