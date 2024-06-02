أكد مدرب بروسيا دورتموند، إدين ترزيتش، عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بثنائية دون رد أمس السبت على ملعب ويمبلي في لندن، إن الشوط الثاني أثبت أن "لماذا ريال مدريد هو بطل المسابقة".

إدين ترزيتش يثني على نجوم ريال مدريد

قال مدرب دورتموند إدين ترزيتش تعليقًا على المباراة التي فاز بها "الملكي" بهدفين لداني كارفاخال وفينيسيوس جونيور في الربع ساعة الأخيرة: "في الشوط الثاني رأينا لماذا ريال مدريد هو بطل المسابقة. لم نستغل الفرص أمامهم في الشوط الأول، كنا نلعب كرة قدم جيدة، وكانت المباراة متكافئة، لكن جودة المنافس لا تصدق".

وأضاف في تصريحات لشبكة (تي ان تي سبورت) بخصوص تتويج جود بيلينغهام بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللاعب السابق لـ "أسود فيستفاليا"، قال إنه "فخور" بتدربيه للاعب الإنجليزي.

وأوضح "عندما رحل قلت له مثلما قلت لإيرلينغ هالاند إنني فخور بتدريبه".

وتابع إنه يهنىء ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي على التتويج باللقب "لقد واجهنا بطلًا كبيرًا".