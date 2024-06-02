ينظم الاتحاد المصرى القوس والسهم معسكرًا لإعداد للمنتخب الأول في الفترة من 6 وحتى 16 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر لها في بباريس الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

معسكر إعداد لمنتخب القوس والسهم تحت إشراف الخبير الإيطالي ألبرتو زاجامي

وسيقام المعسكر بحضور المدرب الإيطالي ألبرتو زاجامي، وإشراف الدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب، على أن يخوض اللاعبون واللاعبات التدريبات على فترتين تحت قيادة المدرب الإيطالي للاستفادة من خبراته قبل المشاركة في الأولمبياد.

ويعد ذلك المعسكر الثالث لمنتخب القوس والسهم بحضور المدرب الإيطالي، وسبق له الحضور في شهري أبريل ومايو الماضيين، في إطار خطة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر في إعداد لاعبي المنخت بأفضل صورة قبل الأولمبياد.

وسبق للمدرب الإيطالي ألبرتو زاجامي اللعب لمنتخب بلاده، كما تولى تدريب منتخب البرازيلي في أولمبياد ريودي جانيرو 2016، وقام بتدريب منتخب انجلترا في أولمبياد طوكيو.