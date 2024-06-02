عاجل:- موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية وأولياء أمورهم موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب.

وقد أعلنت الكنترولات أنه سيتم اعتماد النتيجة ورفعها على بوابة التعليم الأساسي بمحافظة الإسكندرية ليتمكن الطلاب من الحصول عليها برقم الجلوس الخاص بهم.

كما سيتم إرسال النتائج إلى المدارس في اليوم التالي.

موعد ظهور النتيجة

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني 2024 ستظهر خلال ساعات قليلة.

وأوضحت المديرية أنه يجري الآن التحضيرات النهائية لاعتماد النتائج من قبل محافظ الإسكندرية، وبعدها سيتم نشر النتائج على موقع التعليم الأساسي.

تصريحات مدير التربية والتعليم

أكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على ضرورة تحري الدقة في تصحيح الإجابات وتسجيل الدرجات.

وأعلن عن نسب النجاح في المواد المختلفة، حيث بلغت نسبة النجاح في اللغة العربية 90.4%، واللغة الإنجليزية 91%، والحاسب الآلي 95.5%، والرياضيات والعلوم 97%، والدراسات الاجتماعية 93.5%.

كيفية الحصول على النتيجة

فور اعتماد النتيجة من قبل محافظ الإسكندرية، ستكون النتيجة متاحة على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.

2. الضغط على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024.

3. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4. الضغط على عرض النتيجة.

5. ستظهر أمامك درجات جميع المواد الدراسية.

يمكن أيضًا الحصول على النتائج من المدارس في اليوم التالي بعد إرسال كشوف النجاح إليها.

رابط النتيجة

سيتم طرح نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية عبر موقع مديرية التربية والتعليم فور اعتمادها. على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الموقع للحصول على النتائج بالاسم ورقم الجلوس.

ابقوا على اطلاع وترقبوا الإعلان الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث بمحافظة الإسكندرية عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.