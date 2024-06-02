عاجل:- موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية وأولياء أمورهم موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب.

 وقد أعلنت الكنترولات أنه سيتم اعتماد النتيجة ورفعها على بوابة التعليم الأساسي بمحافظة الإسكندرية ليتمكن الطلاب من الحصول عليها برقم الجلوس الخاص بهم. 

كما سيتم إرسال النتائج إلى المدارس في اليوم التالي.

موعد ظهور النتيجة

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني 2024 ستظهر خلال ساعات قليلة. 

وأوضحت المديرية أنه يجري الآن التحضيرات النهائية لاعتماد النتائج من قبل محافظ الإسكندرية، وبعدها سيتم نشر النتائج على موقع التعليم الأساسي.

تصريحات مدير التربية والتعليم

أكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على ضرورة تحري الدقة في تصحيح الإجابات وتسجيل الدرجات. 

وأعلن عن نسب النجاح في المواد المختلفة، حيث بلغت نسبة النجاح في اللغة العربية 90.4%، واللغة الإنجليزية 91%، والحاسب الآلي 95.5%، والرياضيات والعلوم 97%، والدراسات الاجتماعية 93.5%.

كيفية الحصول على النتيجة

فور اعتماد النتيجة من قبل محافظ الإسكندرية، ستكون النتيجة متاحة على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم باتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.
2. الضغط على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024.
3. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
4. الضغط على عرض النتيجة.
5. ستظهر أمامك درجات جميع المواد الدراسية.

يمكن أيضًا الحصول على النتائج من المدارس في اليوم التالي بعد إرسال كشوف النجاح إليها.

رابط النتيجة

سيتم طرح نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية عبر موقع مديرية التربية والتعليم فور اعتمادها. على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الموقع للحصول على النتائج بالاسم ورقم الجلوس.

ابقوا على اطلاع وترقبوا الإعلان الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث بمحافظة الإسكندرية عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

نتيجة اعدادية نتيجة الإعدادية نتيجة الشهاده الاعدادية
ads
ads

الأكثر قراءة

"زلزال × لندن".. ماذا فعلت ريال مدريد في دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا؟ (تفاصيل)

"لا جديد".. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2024 (ملخص ونتيجة المباراة كاملة)

"ضربة قاضية".. 15 دقيقة تحسم نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا حدث من ريال مدريد أمام دورتموند؟ (ملخص ونتيجة اللقاء)

خلصت الحكاية.. ريال مدريد يصفع دورتموند × 15 دقيقة "ولا في الأحلام" (مشاهدة ملخص نهائي دوري أبطال أوروبا)

"لقاء أسطوري وفوز ساحق".. ملخص ونتيجة مباراة ريال مدريد × دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

"ريال مدريد يغتال أحلام الألمان".. الملكي بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 ويدمر دورتموند (ملخص ونتيجة المباراة)

ريال مدريد يعاقب دورتموند ويقتنص اللقب الـ15.. مشاهدة ملخص ونتيجة المباراة كاملة

تغطية مباشــرة كاملة.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.. من البطل؟ (تفاصيل)