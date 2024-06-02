وزير التموين يكشف عن مقترح لزيادة سعر السكر على بطاقة التموين

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، عن تقديم مقترح لزيادة سعر السكر على بطاقة التموين ليصل إلى 18 جنيهًا بدلًا من 12.6 جنيه.

توضيحات الوزير بشأن الدعم وإضافة المواليد

أوضح الوزير أنه لا يوجد وعد حاليًا بمراجعة قيمة الدعم على بطاقة التموين، وأنه رغم الحصول على موافقة لإضافة المواليد، إلا أن الظروف الاقتصادية حالت دون التنفيذ.

وأكد أنه سيطرح فكرة إضافة المواليد على الحكومة، مشيرًا إلى عدم إمكانية إضافة أفراد جدد إلى منظومة الدعم أكثر مما يتم حذفه، مع التركيز فقط على الفئات الأولى بالرعاية دون الإخلال بالموازنة العامة.

الإنتاج والاستهلاك من السكر

أشار الوزير إلى أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر كانت 250 ألف طن العام الماضي، ووصلت هذا العام إلى مليون طن نتيجة لزيادة الإنتاج.

وأضاف أن الاستهلاك من السكر يتراوح بين 3.4 و3.6 مليون طن سنويًا، وأن الوزارة استوردت 750 ألف طن حتى الآن، ولديها مخزون يكفي حتى فبراير 2025.

نفي شائعات استيراد دواجن

نفى الوزير الشائعات التي تقول إن الوزارة ستستورد 600 طن من الدواجن قبل عيد الأضحى، مؤكدًا عدم صحة هذه الأخبار.