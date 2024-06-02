عاجل:- جندي إسرائيلي يلقي قنبلة على مقر وزارة الجيش ويفر هاربًا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد بحادثة قام فيها جندي إسرائيلي بإلقاء قنبلة صوتية على مقر وزارة الجيش في تل أبيب ومن ثم فر هاربًا.

التفاصيل الأساسية

وفقًا للتقارير الإعلامية، ألقى أحد قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي، والذي يمتلك سجلًا سابقًا من العنف، قنبلة صوتية على مكتب وزارة الدفاع في قاعدة تل هشومير.

الحادث والأضرار

القنبلة انفجرت في منطقة مفتوحة بموقف للسيارات دون أن يحدث أي إصابات أو أضرار مادية حسب بيان صادر عن وزارة الجيش.

محاولة الهروب والاعتقال

وفي بيان آخر، أكدت وزارة الجيش أن حارس الأمن أطلق النار في الهواء عندما حاول المشتبه به الفرار من موقع الحادث، وتمكنت السلطات من اعتقال جندي احتياطي يبلغ من العمر 48 عامًا.

التاريخ السابق للمشتبه به

وأوضحت وزارة الجيش أن المشتبه به له سجل سابق في حوادث العنف الخطيرة ضد موظفين في قسم إعادة التأهيل، بما في ذلك التهديد بالقتل ضد الموظفين والمديرين.

بناءً على عمليات التفتيش والتحقيق، تم تقديم المشتبه به للعدالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الحادثة الخطيرة.