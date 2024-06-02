المعهد القومي للاتصالات يحتفل بتخرج دفعة جديدة من مبادرة "شباب مصر الرقمية- مصر تصنع الإلكترونيات"

احتفل المعهد القومي للاتصالات بتخرج 500 متدرب في الدورة السابعة من مبادرة "شباب مصر الرقمية - مصر تصنع الإلكترونيات" منحة الأربعة أشهر. وتأتي المبادرة في إطار استراتيجية بناء القدرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتشمل المبادرة عدة مسارات تدريبية، منها الإلكترونيات والأنظمة المدمجة، وتصميم الدوائر المتكاملة، ونظام التشغيل "لينكس" المدمج، والبنية التحتية للشبكات، وتطوير التطبيقات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحلول الأمنية الدفاعية، وآلية DevOps، والأتمتة، وهندسة الاتصالات، وتقنيات شبكات الهاتف المحمول، وحلول الأعمال التجارية B2B، من بين مسارات أخرى.



ويستعد الخريجون لقضاء شهر من التدريب الوظيفي في كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وجدير بالذكر أن المعهد القومي للاتصالات انتهى من تدريب ما يزيد عن ١٧٠٠ متدرب خلال المراحل السابقة من المبادرة، وتوفير تدريب عملي لهم في أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية في المجالات المختلفة للمبادرة.