زيادة مصروفات المدارس الخاصة تثير غضب أولياء الأمور في مصر

أعرب أولياء أمور عن استيائهم الشديد إزاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي 2024-2025 بنسب تصل إلى 100%، وهو ما يتعارض مع القواعد العامة لرفع الأسعار التي تحددها الحكومة بحد أقصى 10% سنويًا.

المطالبات والاستياء

تقدمت داليا حزاوي، منسق ائتلاف أولياء الأمور، بتصريحات تشير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في مصروفات المدارس الخاصة تشكل أزمة حقيقية، حيث تتلقى العديد من الشكاوى من أولياء الأمور، خاصة الذين لديهم أكثر من طفل في نفس المدرسة، مما يزيد من عبء النفقات على الأسر بشكل لا يمكن تحمله.

الزيادات الخيالية

حذرت حزاوي من أن بعض المدارس الخاصة قامت برفع مصروفاتها بنسب تقارب 100%، مما يعني أن الأسر التي تضم 4 أبناء في مختلف المراحل التعليمية داخل نفس المدرسة ستتعرض لزيادات مالية هائلة لا يمكن تبريرها.

التحديات المالية

اوضحت رقية صابر، أحدى أولياء الأمور المتضررين، أن مصروفات مدرسة خاصة لأحد أبنائها قد ارتفعت من 13 إلى 30 ألف جنيه، وهو ما جعلها تواجه صعوبات كبيرة في توفير هذه الأموال، خاصة أن المدرسة رفضت أي مفاوضات بهذا الخصوص.

رد الفعل الرسمي

من جانبها، لم تحدد وزارة التربية والتعليم بعد نسب زيادة الأسعار للعام الدراسي الجديد، مما أدى إلى غضب واستياء عارم من قبل الأولياء، الذين يشعرون بأنهم تعرضوا للظلم والاستغلال من قبل بعض المدارس الخاصة.