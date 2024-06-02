نتيجة الشهادة الاعدادية محافظ السويس.. احصل عليها الان بالاسم ورقم الجلوس

وافق اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم على نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، حيث بلغت نسبة النجاح 86.67%.

الاجتماع شهد حضور ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، وسلمى الشاعر، مستشار المحافظ لشئون التعليم، بالإضافة إلى رؤساء الكنترول.

تفاصيل النتائج

- عدد الطلاب المسجلين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 14،308 طالب، تغيب منهم 299 طالبًا، بينما حضر 12،142 طالبًا.

- تصدرت إدارة جنوب التعليمية النتائج بنسبة 92.13%، تلاها إدارة شمال بنسبة 89.9%، وفي المركز الثالث إدارة الجناين بنسبة 65.66%.

تهنئة وتقدير

أعرب محافظ السويس عن تهانيه لطلاب الشهادة الإعدادية بنجاحهم، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا ونجاحًا مستمرًا في مسيرتهم التعليمية.

كما قدم شكره الجزيل إلى مديرية التربية والتعليم وجميع العاملين على جهودهم المخلصة التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة. وعبر عن سعادته بتفوق ثمانية طلاب من المدارس الحكومية العامة الذين حصدوا المراكز الأولى.