نتيجة الشهادة الاعدادية محافظ السويس.. احصل عليها الان بالاسم ورقم الجلوس

محافظات
بوابة الفجر

وافق اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم على نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، حيث بلغت نسبة النجاح 86.67%. 

الاجتماع شهد حضور ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، وسلمى الشاعر، مستشار المحافظ لشئون التعليم، بالإضافة إلى رؤساء الكنترول.

تفاصيل النتائج

- عدد الطلاب المسجلين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 14،308 طالب، تغيب منهم 299 طالبًا، بينما حضر 12،142 طالبًا.
- تصدرت إدارة جنوب التعليمية النتائج بنسبة 92.13%، تلاها إدارة شمال بنسبة 89.9%، وفي المركز الثالث إدارة الجناين بنسبة 65.66%.

تهنئة وتقدير

أعرب محافظ السويس عن تهانيه لطلاب الشهادة الإعدادية بنجاحهم، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا ونجاحًا مستمرًا في مسيرتهم التعليمية. 

كما قدم شكره الجزيل إلى مديرية التربية والتعليم وجميع العاملين على جهودهم المخلصة التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة. وعبر عن سعادته بتفوق ثمانية طلاب من المدارس الحكومية العامة الذين حصدوا المراكز الأولى.

الشهادة الاعدادية السويس الشهادة الاعدادية السويس شهادة السويس نتيجة الشهاده الاعدادية
ads
ads

الأكثر قراءة

"زلزال × لندن".. ماذا فعلت ريال مدريد في دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا؟ (تفاصيل)

"لا جديد".. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2024 (ملخص ونتيجة المباراة كاملة)

"ضربة قاضية".. 15 دقيقة تحسم نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا حدث من ريال مدريد أمام دورتموند؟ (ملخص ونتيجة اللقاء)

خلصت الحكاية.. ريال مدريد يصفع دورتموند × 15 دقيقة "ولا في الأحلام" (مشاهدة ملخص نهائي دوري أبطال أوروبا)

"لقاء أسطوري وفوز ساحق".. ملخص ونتيجة مباراة ريال مدريد × دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

"ريال مدريد يغتال أحلام الألمان".. الملكي بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 ويدمر دورتموند (ملخص ونتيجة المباراة)

ريال مدريد يعاقب دورتموند ويقتنص اللقب الـ15.. مشاهدة ملخص ونتيجة المباراة كاملة

تغطية مباشــرة كاملة.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.. من البطل؟ (تفاصيل)