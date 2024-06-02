ظهرت.. نتيجة محافظة الإسكندرية الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 86.2%.

وقد شهدت النتائج زيادة بنسبة 3% عن العام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح للبنين 84% وللبنات 88.3%. الاجتماع شهد حضور الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

التهنئة للناجحين وتقدير للجهود المبذولة

تقدم محافظ الإسكندرية بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية، معربًا عن أمنياته لهم بمزيد من التفوق في مراحل حياتهم الدراسية.

كما هنأ أولياء الأمور على جهودهم المبذولة ودورهم الفعال في نجاح أبنائهم، مؤكدًا أهمية دعمهم المستمر لأبنائهم.

إحصائيات امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

عرفت امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية مشاركة كبيرة، حيث بلغ عدد المتقدمين 104،113 طالبًا، تم توزيعهم على 384 لجنة امتحانية في تسع إدارات تعليمية مختلفة.

تضمنت هذه اللجان 62 لجنة في إدارة المنتزه الأول، و41 لجنة في المنتزه الثاني، إضافة إلى لجان في إدارات شرق الإسكندرية، ووسطها، وغربها، والجمرك، بالإضافة إلى إدارات العجمي، العامرية، برج العرب، وكذلك لجان للمهني والتربية الخاصة.

باعتماد نتائج الشهادة الإعدادية، تعزز محافظ الإسكندرية التزامه بتعزيز التعليم ودعم الطلاب نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتحقيقًا لطموحاتهم الأكاديمية.