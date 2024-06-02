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نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس: احصل عليها

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

تم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/2024 في محافظة الإسكندرية، حيث اعتمد اللواء محمد الشريف النتائج بحضور الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

 النتائج أظهرت نسبة نجاح تبلغ 86.2%، وتم الإعلان عن أسماء الأوائل لهذا العام الدراسي.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة الرابط التالي:

عبر هذا الرابط، يتمكن الطالب من معرفة نتيجته بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

 

توزيع الدرجات في الشهادة الإعدادية للترم الثاني

تم توزيع درجات الشهادة الإعدادية للترم الثاني كما يلي:
- اللغة العربية: 40 درجة
- اللغة الإنجليزية: 30 درجة
- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
- الرياضيات: 30 درجة
- العلوم: 20 درجة
- المجموع الكلي: 140 درجة

بإعلان نتائج الشهادة الإعدادية، تتمنى الحكومة المحلية للطلاب مزيدًا من التفوق والنجاح في مسيرتهم الدراسية والمهنية.

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