استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 2 يونيو 2024 مع إجازة الأسواق العالمية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 شهد سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024، استقرارًا بالتزامن مع إجازة أسواق الصاغة المصرية والبورصة العالمية. 

تمثل هذه الحالة من الهدوء استقرارًا بعد آخر انخفاض سجلته أسعار الذهب خلال تداولات يوم أمس، وفقًا لما أعلنته شعبة الذهب والمجوهرات التابعة لاتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

1. عيار 24: استقر سعر الذهب عيار 24 عند 3554 جنيهًا للبيع و3531 جنيهًا للشراء.
  
2. عيار 21: بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 3110 جنيهات للبيع و3090 جنيهًا للشراء.

3. عيار 18: استقر متوسط سعر الذهب عيار 18 عند 2665 جنيهًا للبيع و2649 جنيهًا للشراء.

4. الجنيه الذهب: بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24880 جنيهًا للبيع و24720 جنيهًا للشراء.

 الأسواق العالمية وتأثيراتها على الذهب

على صعيد الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب في ختام تداولات يوم الجمعة، في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء متماشيًا مع التوقعات. 

على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن هذا التقرير أثر في استقرار الذهب على مساره الحالي.

 تطورات أسعار الذهب عالميًا

- انخفض سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.67% إلى 2327.39 دولار للأونصة.
- خسرت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.79%، ليصل سعرها إلى 2347.70 دولار للأونصة.

رغم هذه التراجعات، يظل المعدن الأصفر قويًا، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 2.1% خلال شهر مايو، ووصل إلى أعلى مستوياته في 20 مايو عند 2449.89 دولارًا للأونصة.

 

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم اسعار الذهب في مصر سعر بيع الذهب في مصر اليوم
ads
ads

الأكثر قراءة

"زلزال × لندن".. ماذا فعلت ريال مدريد في دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا؟ (تفاصيل)

"لا جديد".. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2024 (ملخص ونتيجة المباراة كاملة)

خلصت الحكاية.. ريال مدريد يصفع دورتموند × 15 دقيقة "ولا في الأحلام" (مشاهدة ملخص نهائي دوري أبطال أوروبا)

"ضربة قاضية".. 15 دقيقة تحسم نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا حدث من ريال مدريد أمام دورتموند؟ (ملخص ونتيجة اللقاء)

"لقاء أسطوري وفوز ساحق".. ملخص ونتيجة مباراة ريال مدريد × دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

"ريال مدريد يغتال أحلام الألمان".. الملكي بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 ويدمر دورتموند (ملخص ونتيجة المباراة)

ريال مدريد يعاقب دورتموند ويقتنص اللقب الـ15.. مشاهدة ملخص ونتيجة المباراة كاملة

تغطية مباشــرة كاملة.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.. من البطل؟ (تفاصيل)