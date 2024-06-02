استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 2 يونيو 2024 مع إجازة الأسواق العالمية

شهد سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024، استقرارًا بالتزامن مع إجازة أسواق الصاغة المصرية والبورصة العالمية.

تمثل هذه الحالة من الهدوء استقرارًا بعد آخر انخفاض سجلته أسعار الذهب خلال تداولات يوم أمس، وفقًا لما أعلنته شعبة الذهب والمجوهرات التابعة لاتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

1. عيار 24: استقر سعر الذهب عيار 24 عند 3554 جنيهًا للبيع و3531 جنيهًا للشراء.



2. عيار 21: بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 3110 جنيهات للبيع و3090 جنيهًا للشراء.

3. عيار 18: استقر متوسط سعر الذهب عيار 18 عند 2665 جنيهًا للبيع و2649 جنيهًا للشراء.

4. الجنيه الذهب: بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24880 جنيهًا للبيع و24720 جنيهًا للشراء.

الأسواق العالمية وتأثيراتها على الذهب

على صعيد الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب في ختام تداولات يوم الجمعة، في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء متماشيًا مع التوقعات.

على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن هذا التقرير أثر في استقرار الذهب على مساره الحالي.

تطورات أسعار الذهب عالميًا

- انخفض سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.67% إلى 2327.39 دولار للأونصة.

- خسرت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.79%، ليصل سعرها إلى 2347.70 دولار للأونصة.

رغم هذه التراجعات، يظل المعدن الأصفر قويًا، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 2.1% خلال شهر مايو، ووصل إلى أعلى مستوياته في 20 مايو عند 2449.89 دولارًا للأونصة.