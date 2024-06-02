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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2024

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية 75.27%. 

جاء ذلك بحضور حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد علي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومحمد مختار فولي، وكيل اللجنة.

تفاصيل النتائج

- عدد الطلاب المتقدمين: 105،237 طالبًا.
- عدد الطلاب الحاضرين: 101،382 طالبًا.
- عدد الطلاب الناجحين: 77،059 طالبًا.
- نسبة النجاح: 75.27%.

تهاني المحافظ والوزارة

هنأ اللواء أسامة القاضي الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكدًا على أهمية التعليم في رفع مستوى التقدم والازدهار في الوطن. كما شكر جميع العاملين في قطاع التعليم على جهودهم المبذولة.

 

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