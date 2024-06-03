زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب "إيشيكاوا" اليابانية

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بوابة الفجر

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فجر الاثنين، أن زلزالًا بلغت قوته الأولية 5.9 درجة هز ولاية "إيشيكاوا" اليابانية، في ساعة مبكرة.

وأضافت الوكالة اليابانية أنه لم يتم إصدار تحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" بعد الزلزال الذي ضرب منطقة "شبه جزيرة نوتو" في الولاية.

من جهتها، قالت صحيفة "جابان تايمز" إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وهز مدينتيْ "واجيما" و"سوزو" بالقرب من قمة شبه جزيرة "نوتو".

ويأتي الزلزال الأخير بعد ما يزيد قليلًا عن 6 أشهر من زلزال قوي هز المنطقة ذاتها وأدى لأضرار جسيمة واسعة النطاق، وفق للصحيفة.

وتداول ناشطون وحسابات في منصات التواصل الاجتماعي، مقطعًا نشرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تظهر لحظة وقوع الزلزال والهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

من جهتها، أكدت "شركة طوكيو للطاقة الكهربائية"، أنه لم يتم ملاحظة أي خلل في محطة "كاشيوازاكي-كاريوا" للطاقة النووية الواقعة في مدينة "كاشيوازاكي" وقرية "كاريوا" في محافظة "نيغاتا"، والتي سجلت قوة زلزالية بلغت 4 درجات.

وأدى الزلزال إلى إطلاق تحذيرات طارئة على الهواتف الذكية في مناطق بعيدة مثل منطقة "كانتو"، وشعر السكان بالهزات القوية على نطاق واسع، بما في ذلك في محافظات "نيغاتا" و"فوكوشيما" و"توياما".

ووجدت دراسة حديثة أن الأضرار الناجمة عن زلزال يوم رأس السنة الجديدة أدت إلى إغلاق أكثر من 100 شركة في 4 بلديات في محافظة "إيشيكاوا".

الأرصاد الجوية اليابانية زلزال تسونامي
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